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虐嬰頻傳 「建資料庫防惡師」

2018-03-19 23:52聯合報 記者鄧桂芬何定照羅真／台北報導

兒福聯盟呼籲政府列管不適任托育、教保人員，防止不適任幼師再現。 記者蘇健忠／攝影
兒福聯盟呼籲政府列管不適任托育、教保人員，防止不適任幼師再現。 記者蘇健忠／攝影
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托育機構虐待幼兒案件頻傳，今年三月至今就有九件，衛福部昨天表示，將在「托育人員登記管理資訊系統」中新增欄位，註記不適任托育人員的資料，供地方政府查詢。為避免不適任老師改名後回鍋，會在系統內特別把關，防不適任幼師再現。

兒福聯盟昨天要求主管單位改善幼托單位虐嬰事件。兒盟執行長陳麗如指出，主管機關至今對虐嬰人員大都僅要求離職、罰款，最重只有吊銷執照，致使不少幼師、保育人員換校、改名後回鍋情況時有所聞。兒福聯盟呼籲，衛福部應比照教育部補習進修及教育法的狼師條款，建置不適任托育員資料庫，教育部也應加快核定公告「幼兒園不適任教保服務人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法」，以防堵有前科者再成危害。

衛福部社家署副署長陳素春表示，該部將於「托育人員登記管理資訊系統」中新增欄位，註記不適任的幼托老師資料，供地方政府查詢。為避免不適任老師改名後回鍋，也會在系統內特別把關，以免爭議再生。

另外，兒盟指出，「兒童及少年福利機構設置標準」規範托嬰中心的照顧比例，造成幼師必須以一對五，是部分幼師失控原因之一；衛福部本有降低照顧比率草案，卻礙於各方壓力遲未送出，令人遺憾。

陳素春說，目前托嬰中心的護嬰比依規定是一比五，但不少單位反映，一名保母照顧五名嬰幼兒太辛苦。針對托育人員和嬰兒比例，她表示，目前北市試辦的卅六處「公共托育家園」，是三名保母顧十名嬰幼兒；但另有人認為，護嬰比四比十二，經濟規模更好。

所以，台北市以外的各縣市，衛福部以前瞻計畫經費補助八十九處公共托育家園，以四比十二的護嬰比運作，但這八十九處尚在修繕或新增設施設備，完成後才會陸續營運。陳素春表示，護嬰比到底是三比十好，還是四比十二好，會再蒐集單位運作狀況，重新檢討設置標準。

托育衛福部教育部

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