胖媽減重 半夜不再停止呼吸

2018-03-19 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



產後體重狂飆的李小姐（左二）與肥胖合併糖尿病，不良於行的方阿嬤（右二)，經手術減重後，找回健康。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

高雄李小姐5年前生產後，體重狂飆32公斤並合併呼吸中止症，半夜常因無法呼吸而驚醒，她花10多萬元買減肥藥仍無法改善，最後接受胃縮小術才找回昔日身材，也不再受呼吸中止症困擾。

高雄長庚醫院體重管理中心昨天啟用，李小姐與另名方姓阿嬤現身說法，罹患糖尿病多年的方阿嬤曾胖到80公斤，造成脊椎與膝關節負荷沉重，走路須拄枴杖，經新陳代謝科醫師建議接受胃繞道手術，成功減重，也不必再打胰島素。 高雄長庚醫院成立體重管理中心，將提供整合性減重治療方案，讓肥胖族告別肥胖人生。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

高雄長庚一般外科醫師劉毓寅表示，國人飲食西化，體重不易控制，台灣已是亞洲肥胖人口最多的國家，肥胖問題雖多樣化，事實上僅約1成必須接受手術。當中包括BMI（身體質量指數）大於35及合併糖尿、高血壓及呼吸中止症等人士，高達9成的肥胖者可透過飲食、運動等方式減重。

高長庚結合身心科、新陳代謝科、運動醫學科、中醫針灸科、營養治療科等跨科資源，協助肥胖者改變身型，進一步建立一生受用的生活模式。 產後1年內體重增加30多公斤的李小姐（右），因肥胖合併呼吸中止症，生活品質曾大受影響。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

劉毓寅說，目前減重手術的主流以相對安全的胃縮小術為主，合併糖尿等代謝疾病，則採用胃繞道手術，不過是否該動手術，最好經過半年保守治療再評估。

高長庚體重管理中心預告推出3個月1期的減重方案，藉身心科、運動醫學中心國家籍教練及中醫協助，協助民眾輕鬆控制體重。