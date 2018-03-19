健康你我他／西式食材台灣味 動腦強胃增廚藝

住在美國小城，東方食材取得不易，糙米加上紅藜麥，確保膳食纖維攝取，自己掌握油鹽糖分量，省事省錢又健康。 圖╱顏婉如提供 分享 facebook

居住美國多年，還是習慣吃東方或台灣式料理。不像東西兩岸，我住在美國中部小城市，東方食材取得不易，加上這裡外食東方式料理選擇不多，我懶得天天考慮午餐吃什麼，帶個便當，自己掌握油鹽糖分量，省事又省錢，吃得又健康。

不過有時參考台灣網站的食譜，這裡沒有相同食材，就得動腦找替代方案。如何用西式食材做出台灣料理，有時真是傷透了腦筋，但這樣倒是可以促進頭腦和腸胃健康。

周末是準備下一周便當的時候。星期六下午買菜，星期日下午煮個三、四道菜，分裝到便當盒內。糙米加上紅藜麥，確保膳食纖維攝取；蔬菜炒個肉絲，撒些堅果和葡萄乾，加些健康的油脂和水果乾，增加風味；肉類，有時做個豆類菜，提供蛋白質來源。飯後水果就帶橘子或蘋果、香蕉，也可當下午點心。

剛開始覺得是責任，要完成任務。後來漸漸體會其中樂趣，從設計擺盤，到配色，還拍照留念。食材重複的機會多，有時靈光一閃，加不同佐料，變成不一樣的口感，自己都會驚豔。

雖然做自己吃的便當，也要對自己好一點。如果住台灣，就不會、也不想自己做便當了。有這個機會體驗不同風俗民情文化，又精進廚藝，真的很幸運。自己準備便當，才了解以前母親替我準備便當的心情。