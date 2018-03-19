失智排尿不順 中醫降低導尿需要
中度失智症患者容易出現排尿障礙，中醫研究證實，患者規律接受中醫介入治療，包括服用五苓散、知柏地黃丸、血府遂瘀湯等藥劑，可降低37%至56%不等的排尿障礙，泌尿道感染率也隨之降低，進一步減少急診及住院照護的風險。
研究主持人、北市聯合醫院仁愛院區中醫科醫師林舜穀表示，失智病人隨病情加重，身體功能也逐漸喪失，許多患者得靠導尿管、氣管或鼻胃管生活，但三管患者有感染風險。
為找出降低導尿管感染風險的可能，林舜穀利用健保資料庫，分析3982名失智患者，其中有2121人接受中西醫整合治療，另有1861人僅接受西醫治療，再勾稽泌尿科診斷資料。
林舜穀分析12年資料發現，接受中西醫合併治療者，只有589人因嚴重排尿困難，需要安裝導尿管，占27.7%。未接受中醫治療的患者，卻有1683人發生排尿困難，占86.4%。
進一步分析接受中西醫合併治療的失智患者用藥，包括使用濟生腎氣丸、五苓散、知柏地黃丸或血府遂瘀湯等，且使用至少3個月以上。
林舜穀表示，前述的中醫藥作用，可增加排尿順暢度、減少泌尿道感染及攝護腺肥大問題等，男女均可使用。以五苓散為例，他建議患者每天早晚服用一次，並長期使用，若偶爾吃一下，效果恐不大。
義守大學學士後中醫學系教授施純全也發表研究，發現有使用針灸或中藥治療的失智患者，有助減少13%的急診風險、減少19%的住院風險、減少33%的加護病房照護風險。
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