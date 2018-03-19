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低血糖傷腦 失智風險增3倍

2018-03-19 23:47聯合報 記者黃安琪／台北報導

曾發生低血糖的糖友，罹患失智症風險較高。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
曾發生低血糖的糖友，罹患失智症風險較高。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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糖尿病學會分析健保資料庫，發現曾發生低血糖的糖友，罹患失智症風險高了近3倍。提醒糖尿病友，嚴重低血糖恐致命，應定時量測血糖並與醫師討論用藥，隨身攜帶方糖、果汁等應急。

68歲退休王先生罹患糖尿病逾10年，每日規律用藥，但近期一到下午就會心悸、無力，以為是白天喝咖啡導致。某天夜晚家人發現他神智不清、尿失禁、胡言亂語猶如中邪，走遍宮廟求神問卜未見改善。直到王先生昏迷送醫，血糖值僅剩38，才知是低血糖惹禍。

糖尿病學會理事長許惠恒表示，學會針對247名糖友進行低血糖調查，顯示每10名糖友就有1人每日至少發生一次低血糖，高達95％患者曾因低血糖產生冒冷汗、心悸、發抖、全身無力等症狀，重度低血糖將引發腦神經功能受損、抽蓄、昏迷。

許惠恒說，健康民眾身體會自主調節，讓血糖平衡穩定，但糖尿病患者胰島素分泌不足或發生阻抗，血糖控制不易。大腦皮質和海馬迴部位會因血糖波動過大，導致神經元受損死亡，腦血管也會產生病變、栓塞，引起腦部萎縮、認知功能退化。健保資料庫數據分析發現，有嚴重低血糖的糖尿病患者，罹患血管性失智症風險比一般糖尿病患者高出3倍。

長庚醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師林嘉鴻說，患者即使用藥規律，但當飲食或運動等生活型態稍加改變，如某日活動較大、飲食吃得少，加上降血糖藥物影響可能引起低血糖，使得血糖值低於70。

提醒患者，每日定時測量血糖，如有低血糖應與醫師討論用藥，隨身攜帶方糖、果汁應急，但別以油脂較多的巧克力補充糖分，會延緩血糖上升，反不利控糖。

糖尿病患者失智症巧克力健保

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