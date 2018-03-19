健康名人堂／造福照服 人人都加入時間銀行

2018-03-19 23:47 聯合報 楊志良



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什麼是「楢山節考」？原出自日本深澤七郎1956年的小說，1983年拍成電影，敘述日本古代信濃國（今長野縣）寒村棄老的傳說。

當地山多田少，老人到了70歲，為節省糧食，讓年輕世代可以活下去，就由兒子在寒冬背上山凍死。劇中女主角雖到七十仍然硬朗，卻故意將門牙敲落，衰弱身體。兒子雖然不捨，但仍依母親指示，在寒冬中背上楢山，棄於風雪之中。

台版楢山節考 頻頻上演

台灣雖沒有將長者棄於高山的傳統，但台版的楢山節考卻一再上演。近年來多起人倫悲劇，例如王姓老翁無力再照顧失能的妻子，用螺絲起子插入妻子腦門；哥哥肝癌末期，無能再照顧生活無法自理的肢障弟弟，只好槍殺弟弟再自殺；老翁照顧病妻精疲力盡，將老妻推入魚池，自己隨後跳入；還有孝子勒死需長照的母親，這些還只是報載的一小部分。

這些「凶手」在殺害受照顧的親人後，不是立即投案，就是自我了斷，台版楢山節考更令人唏噓。

長照2.0預算 嚴重不足

台灣不是有長照2.0嗎？這根本是芭樂票。台灣目前失能且需長照人口近90萬，若加上25萬失智者，長照總需求在百萬以上。尚過得去的家庭，雇用20幾萬外勞當照服員，而這些外勞出口國近年經濟高度成長，台灣相對越來越雇不到包括大陸在內的外勞。且由於薪資不漲，恐越來越多的家庭負擔不起外勞，需「棄老」或破產。

而政府的長照2.0，今年度預算只有207億，若如政府宣示，將服務對象擴增為73.8萬人，則每人每月只分到2337元，一天不到100元，根本是開長照對象的玩笑。

推翻長照保險 質量難保

放眼全球，凡有全民健保的國家，其長照均用保險制，費用至少是健保六分之一，因此我國長照至少需1200億，不論是207億或先前說的400億，都嚴重不足。不用保險制，那為什麼不多擠些公務預算？政府早就一窮二白，舉債度日，且年年增加，哪還擠得出錢來。

既然沒錢，長照2.0當然找不到足夠的人投入，沒足夠人投入，當然就沒有足夠質與量的服務，成了芭樂票。

那為什麼推翻原先規劃籌資1200億的長照保險？因為實施保險制，雇主必須比照健保，負擔一定比率的費用。當政府宣布用稅收支應長照，財團不用出錢，他們馬上大表支持。

自稱左派的政府，要廣泛照顧民眾，其實極左成了極右。台灣稅收占GDP12%，不到OCED國家34%的一半，政府並無財力支持社會照顧，民眾反而要隨人顧性命。

社會集體扶持 人民自救

用加稅來支持長照，更深層困難的原因是政黨惡鬥。台灣已成為高度撕裂社會，政黨惡鬥，誰也不相信誰，大家不相信政府，也不相信政黨、立法委員、司法體系、媒體名嘴、學者及民調。

政府A錢，又蓋蚊子館及用錢綁選舉，大眾不敢把錢交給政府（加稅），以社會集體的力量相互扶持。

如果能像北歐國家般政府廉能，人民自然願意將稅提高到GDP40%至60%，讓政府照顧人民從出生到死亡。既然不相信政府，那只好靠自己。

互動互信互助 學習照服

幾位逸天扶輪社的朋友，有企業家、校長等，有鑑於台灣面臨長照的困境，倡議成立「全民造福（照服）時間銀行協會」，倡導由具高度互動、互信的社群團體為互助單位，一起學習照服並造福，以彌補政府照服服務的不足。

目前已有9位照服員完成訓練，並取得證照，這些照服員一方面在有能力時，提供團體內照服服務，並登記點數，當自己有需要時，則在團體內提領點數，當然也可擴及團體外。

人人造福（照服），就如全民CPR，也提升照服在民眾心目中的地位。

（作者楊志良為前衛生署長、退休教授）