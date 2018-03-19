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無人車測試上一般道路 相關法規將公告

2018-03-19 22:15中央社 台北19日電

台北市及高雄市都有無人巴士測試，但都必須在特定區域內的專用道路。交通部政務次長王國材今天受訪說，已研擬相關法規，近期將儘速開會討論確認申請流程，以利後續公告。

目前台灣自駕車尚未入法，只能在特定區域內的專用道路行駛，不能上一般道路。王國材說，為了讓自駕車能往前發展，有必要進一步推動修法。

他表示，交通部正積極修正道安規則納入「自動駕駛車輛道路測試申請要點」，未來是向測試區域所在地主管機關提出測試申請核可後，再由交通部複審。

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