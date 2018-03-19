居家用藥連番漲！萬金油、正露丸都入列 漲幅最高60元

2018-03-19 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



漲聲再響起，包括歐治鼻薄荷噴鼻液、虎標萬金油、大幸正露丸及保麗淨假牙清潔錠等居家常備藥，將陸續調漲10到60元。 圖／報系資料照 分享 facebook

漲聲再響起，包括歐治鼻薄荷噴鼻液、虎標萬金油、大幸正露丸及保麗淨假牙清潔錠等居家常備藥，將陸續調漲10到60元，漲幅最高達24%。食藥署表示，若發現不合理漲價，會請公平會介入調查。若民眾想省荷包，可詢問藥師，購買同成分但未漲價的藥品替代。

其實，今年底將強制實施的「藥品優良運銷規範（GDP）」消息發布後，藥品開始連番漲。開業藥師沈采穎說，1月已調漲普拿疼痠痛藥布、綠油精、國安感冒液等藥品，張國周強胃散、金十字胃腸藥也在2月調漲，這次漲價是第三波。

沈采穎說，她日前叫貨時接到經銷商通知，歐治鼻薄荷噴鼻液將自250元漲到310元，虎標萬金油、大幸正露丸、保麗淨假牙清潔錠也都要漲。

沈采穎說，GSK葛蘭素史克公司有發文告知，是因市場匯率變動，營運及製造成本提高，且保麗淨假牙清潔錠與歐治鼻薄荷噴鼻液10年沒調漲，漲價是不得不的決定。但其他藥品的廠商都沒發文說明。

沈采穎猜測，藥品調漲可能與GDP將上路，及勞基法修法後人事成本提高有關。她說，漲價藥品若知名度小，漲價影響還好，藥局可自行吸收，但這次調漲藥品市占率都很高，對只認「品牌」購買的民眾，荷包等於大失血。

沈采穎認為，針對有一定市占率的藥品，政府應有監督機制才是。想省荷包的民眾，建議可先向藥師詢問，選購有同成分但未漲價，或有同成分但漲幅小的藥品。

食藥署風管組長李明鑫表示，GDP實施是希望國內藥品品質提升，但規定的貯存及運送條件，廠商本來就該做到，「難道過去都隨便運送嗎？」廠商將藥品漲價都歸咎GDP實施不盡合理，若是因原物料調漲，還比較說得過去。