剖腹生產後要躺床？錯了！新觀念不是這樣

2018-03-19 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



新的研究顯示，臥床與否跟頭痛沒有絕對關聯，如果產婦的情況允許，即早下床活動有助恢復。 情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook 許多產婦選擇剖腹產，過去認為因為採用脊髓麻醉，為避免產後頭痛，必須躺床8小時，但新的研究顯示，臥床與否跟頭痛並沒有絕對的關聯，如果產婦的情況允許，最好還是即早下床活動，有助恢復。

台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰表示，大部分的剖腹生產和婦科手術都採用脊髓麻醉，這種麻醉方式快速方便、止痛效果好、術後麻醉併發症少，因不需使用麻醉氣體，故對胎兒無影響，對產婦的照顧簡單、輕鬆，唯脊髓麻醉有時會發生脊髓麻醉後頭痛，發生率通常小於10％，多發生在手術後48小時內。

他表示，過去在脊髓麻醉後，護理人員會依規定讓患者絕對平躺8小時，不能使用枕頭或側躺，也不能下床，以預防脊髓麻醉後引起的頭痛，但這種說法無據，實證醫學也不能證明，且患者平躺太久，會造成腰椎背痛，非常不舒服。在臨床醫學上，有患者不依常規也不會產生頭痛現象，或依常規者亦有發生頭痛情形。

他指出，脊髓麻醉後頭痛發生原因不明，可能為蜘蛛膜下腔中腦脊髓液從穿刺針孔滲出，使脊髓腦液的體積和壓力減少，因而牽扯疼痛敏感的結構所致。因此，有些醫師建議，脊髓麻醉後要多注射水液，但實證醫學亦無相關證明。

在最近一篇回顧12篇文章研究、共1519位患者比較臥床與早期行走，追蹤至術後15天，臥床組發生脊髓麻醉後頭痛比例稍高，危險比率為1.30，但無統計上差異。脊髓麻醉後予以補充水液組，發生脊髓麻醉後頭痛比例與不補充水液組，亦無統計上差異。其它報告的結果相同。