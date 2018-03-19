春遊台灣新玩法 北高送租車4小時

2018-03-19 18:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



因應台灣自由行旅遊市場的蓬勃發展，東南旅行社特別與台灣高鐵公司、和運租車聯手推出全新的「搭高鐵．送iRent」自由行商品。結合台灣高鐵全線12座車站與和運租車iRent自助租車全台300個取車點，打造台灣自由行全新旅遊網，讓旅客輕鬆「搭高鐵．送iRent」，環遊台灣最easy。

台灣高鐵公司表示，以台北出發至左營為例，商品優惠售價為2,980元，相當於台灣高鐵台北至左營標準車廂對號座之去回程票價，即免費享有iRent 4小時體驗券以及東南旅遊加碼贈送之1,000元國外旅遊折價券及100元高鐵假期折價券。歡迎旅客把握機會，盡情享受好康一整年。

配合春季旅遊主題：阿里山粉紅櫻花季、客家白色桐花祭、螢火蟲綠光生態以及兒童節親子玩樂，「搭高鐵．送iRent」高鐵、租車一次搞定，提供自由行旅客全新選擇，同時也推出雙鐵加iRent專案，旅客可搭乘高鐵再轉乘台鐵前往東部旅遊，遊遍全台灣。

「搭高鐵．送iRent」自由行套裝商品，最大特點是結合高鐵車票與「iRent 24小時自助租車」，旅客於指定出發日期（即日起至2018年12月31日止），購買「搭高鐵．送iRent」商品，即可享超值優惠。