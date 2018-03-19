減少失智患者排尿困難 中醫這一招

2018-03-19 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



中度失智症患者因身體功能下降，易出現排尿障礙。中醫師研究證實，患者規律接受中醫介入治療，包括服用五苓散、知柏地黃丸、血府遂瘀湯等藥劑，可降低37%至56%不等的排尿障礙機會，因泌尿道感染隨之降低，能進一步減少急診及住院照護的風險。

研究主持人、台北市聯合醫院仁愛院區中醫科醫師林舜穀表示，老年人口增加，失智人口愈來愈多。而失智病人隨病情加重，身體功能也會逐漸喪失，許多患者得靠導尿管、氣管或鼻胃管生活，但三管患者有感染風險。

為找出降低導尿管感染風險的可能，林舜穀利用健保資料庫，分析3982名失智診斷患者，其中有2121人接受中西醫整合治療，另有1861人僅接受西醫治療，再去勾稽泌尿科診斷資料。

林舜穀說，經12年追蹤發現，接受中西醫合併治療者，只有589人因嚴重排尿困難，需要安裝導尿管，比重只占27.7%。至於沒接受中醫治療的患者，卻有1683人發生排尿困難，比重占86.4%。

進一步分析接受中西醫合併治療的失智患者用藥，包括使用濟生腎氣丸、五苓散、知柏地黃丸或血府遂瘀湯等，且使用至少3個月以上。

林舜穀表示，前述的中醫藥劑作用，可增加排尿順暢度、減少泌尿道感染及減少攝護腺肥大問題等，男女均可使用。以五苓散為例，他會建議患者每天早晚服用一次，並長期使用，若「三天捕魚二天曬網」偶爾吃一下，效果恐不大。