發票無紙化再邁進！全家推信用卡載具服務

2018-03-19 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



隨著店家逐步改開電子發票，加上越來越多元便利的行動支付在各種生活通路中推行，消費者手上拿到的紙本發票越來越少，結帳流程也更快速便利。

全家便利商店今日宣布正式推出「信用卡載具」服務，只要持台新、中國信託、玉山、國泰世華信用卡至店舖內刷卡消費，發票將自動存入信用卡載具，不再列印紙本發票，而刷卡金額3,000元以下，亦不需再親筆簽名。若還是選擇使用現金結帳，亦可透過My FamiPort APP的會員手機條碼服務，綁定財政部手機條碼載具後，消費時出示全家會員條碼或報手機號碼，即可累點、儲存發票；若透過全家自有錢包My FamiPay，支付、累點、存發票將可一次完成，讓消費者享受無紙化的便利購物體驗。若在購物前已完成發票歸戶與中獎獎金轉入金融帳戶設定，中獎發票還會主動通知並直接匯入帳戶。