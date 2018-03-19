發票無紙化再邁進！全家推信用卡載具服務
隨著店家逐步改開電子發票，加上越來越多元便利的行動支付在各種生活通路中推行，消費者手上拿到的紙本發票越來越少，結帳流程也更快速便利。
全家便利商店今日宣布正式推出「信用卡載具」服務，只要持台新、中國信託、玉山、國泰世華信用卡至店舖內刷卡消費，發票將自動存入信用卡載具，不再列印紙本發票，而刷卡金額3,000元以下，亦不需再親筆簽名。若還是選擇使用現金結帳，亦可透過My FamiPort APP的會員手機條碼服務，綁定財政部手機條碼載具後，消費時出示全家會員條碼或報手機號碼，即可累點、儲存發票；若透過全家自有錢包My FamiPay，支付、累點、存發票將可一次完成，讓消費者享受無紙化的便利購物體驗。若在購物前已完成發票歸戶與中獎獎金轉入金融帳戶設定，中獎發票還會主動通知並直接匯入帳戶。
除了全家便利商店，7-ELEVEN、萊爾富也已導入信用卡感應支付、存入信用卡載具免列印發票的便利服務。目前7-ELEVEN僅提供國泰世華信用卡支付，萊爾富則是各家銀行信用卡皆可刷（美國運通卡除外），具備萊爾富會員身分的消費者還可同時享有Hi點數累積與各家銀行信用卡回饋。OK超商目前已與25家銀行信用卡合作刷卡服務，但尚未導入信用卡載具功能，若要無紙化得另外刷手機載具條碼才行。
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