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不想再半夜停止呼吸 這位胖媽減重成辣媽

2018-03-19 17:32聯合報 記者王昭月╱即時報導

李小姐產後胖到87公斤，晚上睡覺常呼吸中止。圖／高雄長庚醫院提供
李小姐產後胖到87公斤，晚上睡覺常呼吸中止。圖／高雄長庚醫院提供
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高雄李小姐5年前生產後，體重狂飆32公斤並合併呼吸中止症，半夜常因無法呼吸而驚醒，她花10多萬元買減肥藥仍無法改善，最後接受胃縮小術才找回昔日身材，也不再受呼吸中止症困擾。

高雄長庚醫院體重管理中心今天啟用，李小姐與另名方姓阿嬤現身說法，減重成功的李小姐，過去一個人可以嗑掉一鍋涮涮鍋，現在吃了2個餃子就覺得飽，回復妸娜身形成為「辣媽」的她，也因晚上睡得好，白天不再動輒打瞌睡，神采奕奕，罹患糖尿病多年的方阿嬤曾胖到80公斤，肥胖造成脊椎與膝關節負荷沈重，走路須拄枴杖，她經新陳代謝科醫師沈峰志建議接受胃繞道手術，不僅成功減重，也從此不必再自己打胰島素。

高雄長庚一般外科醫師劉毓寅表示，因飲食西化，體重不易控制，台灣已是亞洲肥胖人口最多的國家，肥胖不只造成身體 負擔，更容易合併糖尿病、心血管疾病，甚或導致不孕、癌症。

不過他也說，肥胖問題雖多樣化，但事實上僅約1成必須接受手術 。當中包括BMI（身體質量指數）大於35及合併糖尿、高血壓及呼吸中止症等人士，高達9成的肥胖者可透過飲食、運動等方式減掉體重。

高雄長庚為此結合身心科、新陳代謝科、運動醫學科、中醫針灸科、營養治療科等跨科資源，協助肥胖者改變身型，更進一步建立一生受用的生活模式。

劉毓寅表示，目前減重手術的主流，以相對安全的胃縮小術為主，合併糖尿等代謝疾病，則採用胃繞道手術，不過是否該動手術，最好經過半年的保守治療，進一步評估。

高雄長庚體重管理中心昨由院長王植熙主持揭幕，並預告將推出3個月1期的減重方案，藉由身心科、運動醫學中心國家籍教練及中醫的聯合協助，讓民眾輕鬆控制體重。

高雄長庚醫院成立體重管理中心，將提供整合性減重治療方案，讓肥胖族告別肥胖人生。記...
高雄長庚醫院成立體重管理中心，將提供整合性減重治療方案，讓肥胖族告別肥胖人生。記者王昭月／攝影
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高雄長庚醫院體重管理中心，昨天揭牌啟用。記者王昭月／攝影
高雄長庚醫院體重管理中心，昨天揭牌啟用。記者王昭月／攝影
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產後1年內體重增加30多公斤的李小姐，因肥胖合併呼吸中止症，生活品質曾大受影響。...
產後1年內體重增加30多公斤的李小姐，因肥胖合併呼吸中止症，生活品質曾大受影響。記者王昭月／攝影
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產後體重狂飆的李小姐（左二）與肥胖合併糖尿病，不良於行的方阿嬤（右二)，經手術減...
產後體重狂飆的李小姐（左二）與肥胖合併糖尿病，不良於行的方阿嬤（右二)，經手術減重後，找回健康。記者王昭月／攝影
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肥胖手術減重
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