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先救心還是先救癌？ 台北榮總醫師們這樣決定

2018-03-19 16:30聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

有嚴重主動脈瓣膜狹窄的70多歲老人家，又發現了大腸癌醫師到底該先救心，還是先治癌？台北榮總醫療團隊選擇——先救心。

74歲的許老太太原本身體硬朗，沒有三高等慢性疾病問題，習慣偶爾喝一杯自泡藥酒。去年7月某天，她吃完飯後突然開始喘，送醫確診有嚴重主動脈瓣膜狹窄。

過一個月，她又因胸悶及呼吸喘送醫，醫師判定她急性呼吸衰竭，進行插管並送加護病房，因隔天解黑便，檢查確診大腸癌。一連串打擊，讓沒生過大病的老太太無法接受，家屬也憂心老人家無法承受手術風險，一度不想積極治療。

台北榮總心臟外科主治醫師張效煌表示，對醫師而言，像許老太太這種複雜疾病的老人家，最難決定的治療計畫，就是應該先救心？還是先治癌？

張效煌解釋，因老太太可能在腫瘤手術中，因麻醉而心臟停止。若先以傳統開心手術治療，腫瘤手術得等1到2個月後才能施行，且術後無法緊接著化療，以免胸腔傷口及骨頭或癒合不良而感染，若等待期間癌症轉移，命也沒了。

為了讓老太太安全回家，北榮外科及內科團隊醫師共同討論認為，應讓老太太先接受「經導管主動脈瓣膜置入（TAVI）」的無痛微創手術，再接受腹腔鏡大腸癌切除手術最好。

北榮心臟內科主治醫師陳嬰華說，TAVI手術不用鋸開患者胸骨，只要利用導管，將支架瓣膜從鼠蹊部傷口送入即可，且手術時間只需45到90分鐘，患者不需依賴人工心肺機，恢復期也短，約7天即可出院。

北榮心臟內科主任林彥璋說，許老太太接受TAVI術後一周，主動脈開口從0.3平方公分打開至1.6平方公分，左心室收縮射出分率也從23%上升至47%，可順利接受下一步大腸癌手術，大腸直腸外科醫師把她的腫瘤切得乾乾淨淨。

許老太太術後復原良好。她今出席記者會說，之前心臟會痛、喘得很厲害，現在呼吸順暢，很感謝醫師幫忙，讓她度過生命危機。

陳嬰華表示，老人家疾病複雜，且多有共病症，當國人平均年齡不斷攀升，治療計畫就有必要更細緻。

陳嬰華舉例，主動脈狹窄若沒積極接受治療，僅有藥物治療者一年死亡率約五成，不積極治療的話，七成病人活不過一年。為讓長輩能安全接受治療，內外科團隊有必要合作，才能全盤兼顧病人安危。

許老太太（右二）今出席記者會，感謝醫療團隊的付出，讓她順利出院。　記者鄧桂芬／攝...
許老太太（右二）今出席記者會，感謝醫療團隊的付出，讓她順利出院。　記者鄧桂芬／攝影
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微創手術醫師大腸癌
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