低血糖患者如中邪 醫：低血糖恐增3倍失智風險

2018-03-19 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



糖尿病患者夜晚較易出現低血糖，導致易作夢、心悸等而睡不好，隔日精神不佳。（圖為情境照）記者黃安琪／攝影 分享 facebook 長期低血糖恐陷失智風險。中華民國糖尿病學會分析健保資料庫，將糖尿病與失智患者進行交叉比對，發現曾發生低血糖的糖友比未發生過的人，罹患失智症風險高近3倍，增加腦神經傷害及血管阻塞機率。提醒糖尿病友，嚴重低血糖恐致命，應定時量測血糖並與醫師討論用藥，隨身攜帶方糖、果汁等應急。

68歲退休王先生，罹患糖尿病逾10年，雖然每日規律用藥，但近期每到下午就感到心悸、無力，以為是白天喝咖啡導致。某天夜晚，家人發現他神智不清、尿失禁，甚至胡言亂語猶如中邪，走遍宮廟求神問卜未見改善。直到有日王先生昏迷意識不清送醫，血糖值僅剩38（mg/dl），才知是低血糖釀禍。

中華民國糖尿病學會理事長許惠恒表示，學會去年底針對247名糖友對低血糖的認知與行為診間問卷調查。數據顯示，每10名糖友中就有1人每日至少發生一次低血糖，高達95％的患者曾因低血糖產生冒冷汗、心悸、發抖、全身無力等症狀，重度低血糖將引發腦神經功能受損、抽蓄、昏迷。

許惠恒解釋，一般民眾由於身體會自主調節血糖，讓血糖平衡穩定，但糖尿病患者因胰島素分泌不足或發生阻抗等功能不良影響，血糖控制不易。如發生低血糖時大腦皮質和海馬迴部位會因血糖波動過大，導致神經元受損死亡，腦血管也因而產生病變、栓塞，引起腦部萎縮、認知功能退化。透過健保資料庫分析，統計曾發生嚴重低血糖的糖尿病患者，罹患血管性失智症的風險比一般糖尿病患者高出3倍。

長庚醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師林嘉鴻說，糖尿病患者即使用藥規律，但當飲食或運動等生活型態稍加改變，如某日活動較大、飲食吃得比較少，加上降血糖藥物影響，可能就會發生低血糖狀況，如血糖值低於70（mg/dl）就屬低血糖，症狀在夜晚較易出現，因睡眠警覺性較低，會出現作夢、夢遊、心悸等導致隔日精神不佳。