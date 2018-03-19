春遊台灣新玩法 高鐵北高來回送租車4小時

2018-03-19 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



國內旅行社、和運租車及高鐵（2633）三者結盟，一起搶攻國旅商機 ！東南旅行社、和運租車公司與台灣高鐵宣布一起進行異業結盟，推出「搭高鐵．送iRent」，結合高鐵車票與「iRent 24小時自助租車」，於指定出發日期（即日起至2018年12月31日止），搭高鐵北高來回可免費租車4小時，讓旅遊更便利。

東南旅行社副總林秀芳指出，阿里山粉紅櫻花季、客家白色桐花祭，螢火蟲綠光生態，搭高鐵送iRent專案，旅客可搭高鐵再用租車方式，轉乘台鐵到其他地方。

東南旅行社這次更加碼送，只要購買東南旅遊高鐵假期、和運假期或高鐵x iRent輕鬆自駕商品，不只送4小時，還可以搶購每張58元，價值約600元的iRent 4小時租車券。