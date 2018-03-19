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放學就衝回家看電視！ 五六年級超懷舊卡通排行榜

2018-03-19 16:00聯合新聞網 DailyView網路溫度計

動畫是陪伴我們成長重要的回憶．不只滿足了孩童時期許多對世界的想像，有時我們也在動畫中看到自己的缺點、學會怎麼和朋友相處、或是從中獲得一點點鼓勵。

圖擷取自IMDb
圖擷取自IMDb
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那些美好的童年時光，總少不了動畫的陪伴，否則，隔天上課怎麼參加同學的討論呢？這次DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》製造了一台時光機，就讓我們來懷舊一下，看看最受5、6年級歡迎的動畫吧！

第12名 霹靂貓

「霹靂、霹靂、霹靂貓！」看到電視中隨著咒語漸漸變大的貓人，現在看來或許有點荒謬，但在第一次撥出時，簡潔有力的咒語在兒童間瘋狂流傳，大街小巷中很多小孩舉著劍或棍子，大喊霹靂貓，就以為自己神力充滿全身，受歡迎的程度可見一斑。

第11名 原子小金剛

長得可愛無害，卻能飛天遁地打壞人的原子小金剛，不用說也知道，作者就是日本國寶級漫畫家手塚治虫的作品，講述著仿生機器人原子小金剛，夾在人類與機器人之間，要怎麼弭平雙方的歧見，類似的概念，有出現在多年後的一部電影《機械日公敵》，可見小金剛的魅力無遠弗屆。

第10名 科學小飛俠

五個科學小飛俠，各有不同的能力，不只風靡日本，更延燒到台灣，一號鐵雄、二號大明、三號珍珍、四號阿丁、以及五號阿龍，5人再加上各有各的座機，每次都可以阻止惡魔黨的野心，簡直帥度爆表。《科學小飛俠》至今仍不時有續作出現，2013年甚至推出真人版電影。

第8名 頑皮豹

「等愣～登冷～等愣～登冷～登冷～等愣～登冷～～ 」不要懷疑，這就是頑皮豹的主題曲，雖然只有旋律沒有歌詞，但卻簡單好記，活潑俏皮的曲風，大大的凸顯了頑皮豹的個性，這隻全身粉紅色的豹，最喜歡惡整兩光探長和探員，仔細看，動畫中包含了不少美式幽默，在當時眾多日本動畫中一枝獨秀。

第5名 無敵鐵金剛

過去的動畫引進台灣，電視台都會重新配唱中文版的主題曲，當中最有名的，莫過於《無敵鐵金剛》了，多少小孩只要聽到「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗～」的旋律從電視傳出，就會乖乖地跑到電視前面坐好，看看鐵金剛又要打擊什麼壞人啦！

動畫中的無敵鐵金剛，是光子力研究所發明出專門打擊機械獸的巨大機器人，在動畫史上，這可是主角搭乘巨大機器人的始祖，可見作者永井豪對日本的動漫文化影響極深。近期眾所矚目的《劇場版無敵鐵金剛／INFINITY》回來啦，3月30日即將在台上映，吸引許多忠實鐵金剛迷守著預告滿心期待呀！

第4名 嚕嚕米

長得像河馬、溫溫吞吞十分可愛的嚕嚕米，很多人都被它迷倒，至今可是有一票鐵粉呢！

這部由芬蘭女作家朵蓓楊笙創作的動畫，背景是芬蘭森林裡的「嚕嚕米谷」，嚕嚕米與他的家人、朋友們，常常在森林的四周探險，動畫中也仔細地描述了許多生活中的瑣事，是部十分溫馨的小品。

第2名 鋼彈

鋼彈的崛起，可以說是一個意外，由於電影星際大戰的上映造成轟動，原本公司想做的是時下流行的宇宙騎士歷險記，但最後卻修改成冷門的題材，由天才少年阿姆羅的角度，探討戰爭的各種面向，沒想到卻突然爆紅，

雖然續作不斷，但初代鋼彈的世界觀還是令許多影迷津津樂道，另外，鋼彈也創造了史上最成功的反派機器人「薩克」，至今喜愛薩克的影迷可不比喜歡鋼彈的少呢！

第1名 米老鼠

米奇早在1982年就已誕生，迪士尼剛開始就已將他塑造成擬人化的黑色老鼠，滑稽、幽默的形象很快就征服了全世界的心，成為迪士尼的商標、頭牌明星。

而迪士尼也開始創造出米奇的好朋友高飛、唐老鴨、寵物布魯托、以及女朋友米妮。大多出現在短篇動畫中的米奇，也有過長篇作品，像經典的《幻想曲》就是，更曾獲得奧斯卡最佳動畫短片獎，是第一個在好萊塢星光大道上擁有位置的卡通人物，第一名當之無愧！

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更多主題趣味調查報導，請詳見>>> 機器人霸主回來了！五六年級必看的超懷舊卡通逼哭人

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年03月17日至2018年03月16日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『五六年級懷舊卡通』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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