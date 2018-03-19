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桃機公司與企業工會簽署團體協約

2018-03-19 15:15聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場公司與企業工會成員19日簽署團體協約，期許未來透過更順暢的勞資溝通合作，以及企業對勞工的保障，創造企業、勞工、旅客及國門的多贏成果。

團體協約簽署儀式，19日上午在桃園機場第二航廈舉行，由桃園機場公司企業工會理事長溫增繁與桃園機場公司董事長曾大仁，分別代表勞、資雙方簽署，並由交通部人事處副處長李玉惠、勞動部勞動關係司科長劉政彥、桃園市政府勞動局副局長李賢祥、全國產業總工會秘書長戴國榮等人共同見證，現場有數十名桃機員工觀禮。

桃園機場公司指出，為保障勞工權益，促進勞資和諧，打造信賴尊重、共存共榮的勞資關係，並確保桃園機場國門穩固的繁榮與長遠發展，桃園機場公司與代表勞工的企業工會經多次協商獲取共識，擬定機場公司成立以來第1份團體協約，並經交通部核可。

桃園機場公司表示，這份象徵桃園機場勞資緊密合作、國門永續經營發展的團體協約，也是勞資關係正向發展重要的里程碑。

據指出，桃機團體協約就員工進用、調動與退職、考成、考核、獎懲陞遷、工時、休息休假、待遇、福利、保險、退撫及安全衛生、勞資合作及辦理勞工教育、體育活動等都有明確規範，對於勞工關心的勞動條件及權益也提供應有保障。勞工鑒於國際機場公用交通服務事業所負之國家社會責任，也將本於勞資合作精神，以開放態度與資方在遇有疑難或請願情況時共同紓解問題，並善盡職責，積極提高工作效率及服務品質。

機場公司董事長曾大仁、總經理蕭登科都肯定，團體協約有效改善勞動條件及勞資關係，有助穩固企業經營，更能凝聚員工向心力，在勞資雙方緊密的合作下，提高生產力，更強化桃園機場整體服務品質與國際競爭力，勞資雙贏共同努力打造國門榮耀，也對國家經濟發展做出貢獻。

桃園機場公司與企業工會的團體協約，19日上午由桃園機場公司企業工會理事長溫增繁（...
桃園機場公司與企業工會的團體協約，19日上午由桃園機場公司企業工會理事長溫增繁（前排右）與桃園機場公司董事長曾大仁（前排左）代表勞、資雙方簽署。（桃園機場公司提供）
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桃園機場公司與企業工會的團體協約，19日上午由桃園機場公司企業工會理事長溫增繁（...
桃園機場公司與企業工會的團體協約，19日上午由桃園機場公司企業工會理事長溫增繁（右四）與桃園機場公司董事長曾大仁（右五）代表勞、資雙方簽署，儀式完成後勞資主管合影，期盼未來緊密合作。（桃園機場公司提供）
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桃園機場公司與企業工會的團體協約，19日上午由桃園機場公司企業工會理事長溫增繁（...
桃園機場公司與企業工會的團體協約，19日上午由桃園機場公司企業工會理事長溫增繁（前排右）與桃園機場公司董事長曾大仁（前排左）代表勞、資雙方簽署。（桃園機場公司提供）
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桃園機場公司與企業工會的團體協約，19日上午完成簽署，儀式後桃機企業工會理事長溫...
桃園機場公司與企業工會的團體協約，19日上午完成簽署，儀式後桃機企業工會理事長溫曾繁（右）與工會代表（左），致贈榮譽會員證給桃機公司董事長曾大仁（右二）、總經理蕭登科（左二）。（桃園機場公司提供）
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桃園機場桃機曾大仁
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