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臉書、Line境外消費爭議多 託運人資料要詳載

2018-03-19 15:03中央社 台北19日電

網購情境照。 聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
網購情境照。 聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
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行政院消保處發現106年從臉書及Line廣告進行境外消費，無法跟賣家聯繫有效處理的消費爭議案，竟然達近千件，已要求產品入關後，轉由國內業者託運時須詳載國內託運人聯絡資訊。

行政院消保處消保官王德明表示，106年消費者經由社群網路的廣告，包含臉書及Line的廣告，用「貨到付款」方式網購海外商品，卻因為賣方在國外無法有效處理申訴的消費爭議案件，多達986件。

他並說，為了改善以上狀況，消保處已請交通部公路總局督促國內運輸業者，落實「運輸業管理規則」第118條相關規定，即必須正確記載託運人相關資料，包含姓名、詳細住址及電話。

他還說，近期消保處的消保官也會同公路總局到國內四大運輸業者，包含宅配通、統一速達、新竹物流及嘉里大榮，共抽查29件貨物商品託運單，結果全數都有詳載託運人的資料。

他進一步說明，其實就算是四大業者，過去也曾未詳載資料過，而網購海外產品，通常會轉由國內清關行，即國內貿易商委託物流業者運抵消費者手上，如今有落實是好的。

但是這類境外網購消費糾紛仍存在，王德明說，因此，為確保消費者權益，提醒三口訣「勿貪小利、慎選賣家、善用第三方支付」，可以確保權益。

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