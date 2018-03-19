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悠遊卡綁銀行帳戶自動加值 捷運閘門等例外

2018-03-19 14:52中央社 台北19日電

即日起，一般悠遊卡只要綁定銀行帳戶，可比照悠遊聯名卡享有自動加值功能，不過，只能在北捷悠遊卡加值機或超商等使用，捷運、高鐵等閘門無法自動加值。

L台北市長柯文哲（前排左2）19日在市府大樓出席悠遊卡帳戶連結啟動記者會，與悠遊...
L台北市長柯文哲（前排左2）19日在市府大樓出席悠遊卡帳戶連結啟動記者會，與悠遊卡公司董事長林向愷（前排右2）邀請多家銀行代表出席與會，力推悠遊卡與銀行帳戶設定連結，提供無信用卡族群自動加值的便利服務。 中央社
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悠遊卡公司與12家銀行簽約，持記名的造型卡、普通卡、學生卡、優待卡、敬老愛心卡及各縣市政府核發的市民卡，可向銀行申請綁定金融帳戶，而第一階段可提供自動加值功能的為台北富邦銀行、新光銀行及兆豐銀行。

民眾綁定金融帳戶後，要到北捷悠遊卡加值機（AVM）或全家便利商店FamiPort機台感應啟動自動加值功能，才可享有服務，可選擇加值新台幣500元或1000元、每日最高金額3000元，每個存款帳戶最高可加值3萬元。

悠遊卡公司表示，每張悠遊卡限定綁定一個金融帳戶；記名卡與帳戶同為本人，一個金融帳戶不限綁定張數；若記名卡與帳戶不同人，持卡人與帳戶所有人須為配偶、直系血親或監護人。

台北市長柯文哲（前左）19日在市府大樓出席悠遊卡帳戶連結啟動記者會，與悠遊卡公司...
台北市長柯文哲（前左）19日在市府大樓出席悠遊卡帳戶連結啟動記者會，與悠遊卡公司董事長林向愷（前右）在會後交換意見。 中央社
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不過，儘管啟動功能，當餘額不足時，民眾只能在支應小額消費的場所及北捷加值機自動加值，捷運、高鐵等閘門無法自動加值。悠遊卡公司說明，綁定金融帳戶後加值時會直接從帳戶扣款，機器連線才可行，交通工具閘門採離線作業，所以無法使用。

劉姓民眾使用悠遊聯名卡已久，他說，使用聯名卡搭乘捷運時，餘額不足百元會自動加值500元，而一般悠遊卡只能在機台操作自動加值，便利性不大；陳姓民眾使用一般悠遊卡，表示自動加值只限機台或超商等通路的話，跟現金加值時間沒差多少，「自動加值就是想要省時間，無障礙通過閘門啊！」

台北市長柯文哲今天出席悠遊卡連結金融帳戶記者會，會後受訪表示，台北市要邁向智慧金融城市，必須要做到無現金交易，「俗語來講就是銅板跟紙鈔從台北市消失。」笑說與銀行帳戶連結後，帳戶內有錢才能使用。比較安全，否則亂刷信用卡，反而會變卡奴。

台北市長柯文哲（圖）19日在市府大樓出席悠遊卡帳戶連結啟動記者會，力推悠遊卡與銀...
台北市長柯文哲（圖）19日在市府大樓出席悠遊卡帳戶連結啟動記者會，力推悠遊卡與銀行帳戶設定連結，提供無信用卡族群自動加值的便利服務，讓台北市走向智慧支付的城市。 中央社
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悠遊卡捷運北捷
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