辣媽產後暴肥 醫師妙手甩肉32公斤

2018-03-19 14:37 中央社 高雄19日電



產後肥胖有解。聯合報系資料照／記者陳俊吉攝影 分享 facebook 37歲的李小姐6年前產後暴肥，1年內從55公斤暴增至87公斤，併發腎臟病，走過許多減重冤枉路，直到1年多前接受高雄長庚醫院胃縮小手術，成功甩肉32公斤，恢復昔日辣媽身材。

高雄長庚體重管理中心今天上午開幕，邀請李小姐等兩名中心減重成功個案現身說法。

李小姐6年前產後暴肥，1年內從55公斤胖到87公斤，併發腎臟病。她說，當時她沒有暴飲暴食，可能是產後荷爾蒙失調，就一直胖起來，胖得連臉都腫起變形，人變得沒自信，身體也變差了。

她又說，當時試了許多方法，花了新台幣幾十萬元吃減重產品，但都沒效，走了許多冤枉路，拖了很久，直到接受高雄長庚醫院微創腹腔鏡胃縮小減重手術，術後成功減下32公斤，恢復產前身材，迄今已維持1年多沒走樣，現在重新找回自信，像是第二個人生的開始。

李小姐在屏東一家遊藝場上班，她說，術後食量變得很小，配合運動維持身材。她的女兒如今已6歲，她生第一胎就胖成那樣，不敢再生第二胎。

另一名61歲的方阿嬤因長年糖尿病，早晚都須打胰島素控制，過重並使關節疼痛，行動得撐著拐杖，生活飽受肥胖之苦，經高雄長庚新陳代謝科醫師沈峰志及一般外科醫師劉毓寅建議，接受腹腔鏡腸胃繞道手術1個月後，不用再天天挨針打胰島素，整個人也較有精神。

劉毓寅表示，鑑於來院求診個案大多是有睡眠呼吸中止或糖尿病等併發症，或是歷經幾次自行減重失敗，不僅心理挫折也賠上健康，中心不只提供減重手術的評估與協助，也整合院內身心醫學科、運動醫學科、營養治療科及新陳代謝科、胃腸肝膽科、中醫針灸科等資源，協助患者建立一套能在日常生活中執行的健康減重方案。

他說，中心會先了解個案體重失衡的原因，進行評估後，再依個人需要提供專業的協助與建議，無論是手術或非手術方案進行的體重管理，中心都有專業醫療的追蹤及關懷協助，避免個案復胖；中心也鼓勵個案不只改變身形，更要建立健康的生活習慣。