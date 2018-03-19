影／主動脈瘤破裂大出血 年輕醫師機警救回一命

2018-03-19 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



59歲林姓營建工人在台南市工地突然休克倒地，送市立安南醫院時腹部鼓脈如壘球，情況危急；急診團隊發現腹部出血至少兩公升，經大量輸血，診斷「腹部動脈脈瘤破裂出血、合併休克，立刻會診心臟血管外科進行緊急手術。雖脈瘤巨大而且彎曲，支架置放難度極高，又已破裂，時間緊迫，醫師楊智鈞趕在兩小時後成功置放支架止住出血，又及時救回一命。

楊智鈞說，這名患者動脈瘤破裂位置血管彎曲，置放支架難度已很高，加上因大量出血累積肚子，壓迫到肝臟、腎臟、腸胃等器官，腹內壓力飆升，還好及時發現又當機立斷打開腹腔洩除腹內高壓，以無菌膠膜覆蓋腹部器官，等待3天器官功能穩定後，再縫合腹部，病人得以順利出院。

「腹主動脈瘤破裂出血休克，死亡率高達九成」楊智鈞醫師強調。近年來大動脈瘤微創支架手術盛行，因為傷口小、恢復快，許多民眾、甚至外科醫師自己，「都誤以為這種手術很安全」。

楊智鈞說，其實那只是在還沒有破裂的狀況，一般狀況支架手術死亡率的確不到2%，但是如果已經破裂出血、甚至休克，即便來得及送到醫院開刀，死亡率也接近40%。

楊醫師說，如果併發腹內高壓，當機立斷剖開腹腔減壓、延遲關閉腹部相當重要，晚幾個鐘頭很可能器官就壞掉，而即使手術，也是很危險，因為有一段時間腹內器官暴露在外，需要重症團隊密切監測、積極治療。

動脈瘤預防與及時處理非常重要，楊智鈞指出，預防的方法當然是提早發現，65歲以上、高血壓、抽菸男性患者都是主動脈瘤高危險群，建議至少做過一次腹部超音波檢查，當然如果劇烈腹痛、合併休克、意識喪失，必須高度懷疑腹主動脈瘤破裂引起，醫師自己本身也要非常警覺。