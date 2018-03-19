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不賣了！ 森永宣布黑糖牛奶糖在台停產

2018-03-19 12:49聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

台北市衛生局19日召開記者會，指出台灣森永製(艸果)股份有限公司販售的「森永黑糖...
台北市衛生局19日召開記者會，指出台灣森永製(艸果)股份有限公司販售的「森永黑糖牛奶糖（袋裝）」外包裝鈉含量標示與實際抽驗結果不符，開罰新台幣4萬元並要求下架。 中央社
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台北市衛生局今日公布森永黑糖牛奶糖檢驗結果，發現其產品實際鈉含量與產品外包裝標示不符，超標1.81倍，台灣森永製菓公司也遭衛生局依違反《食安法》開罰4萬元罰鍰，並要求該產品須全面下架回收。森永公司設廠於北投製作產品，該廠廠長廖學模今表示，本批出現標示不符的黑糖牛奶糖除全面回收外，未來也將停止販售。

黑糖牛奶糖販售已逾20年，是不少民眾的童年回憶，不過廖學模說，黑糖牛奶糖銷路並不是很好，因此自去年十二月開始決定全面停售，且因發生標示不實問題，市面上的黑糖牛奶糖也已全數下架，黑糖牛奶糖將正式走入歷史。

廖學模補充，森永公司販售的產品原味牛奶糖還是主力，雖然黑糖牛奶糖停售，但未來還是會開發別的口味，如綠茶、抹茶等。

廖學模說，產品鈉含量的營養標示是20年前開發黑糖牛奶糖時計算的結果，當時台灣還沒有營養標示規定，才會發生疏忽，民眾若要退換貨都可將產品直接寄到森永公司，公司收到產品後會將退費及運費等寄回給消費者。

目前在有效期限內，流通於國內的森永黑糖牛奶糖，共計有9萬500包，目前累計下架共計8,790包，衛生局參議王明理說，該公司已提交衛生局後續賠償辦法，自即日起消費者可憑產品或購買憑證至該公司辦理退貨或退費。

黑糖牛奶糖迷沈小姐說，現在市面上的黑糖牛奶糖都已經找不到了，過去庫存的只能珍惜著吃。

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