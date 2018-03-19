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不賣了！ 森永宣布黑糖牛奶糖在台停產

森永黑糖牛奶糖標示不實 已下架月底前完成回收

2018-03-19 12:39經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台北市衛生局19日指出，經檢驗發現，台灣森永製(艸果)股份有限公司販售的「森永黑...
台北市衛生局19日指出，經檢驗發現，台灣森永製(艸果)股份有限公司販售的「森永黑糖牛奶糖（袋裝）」鈉含量為每100公克含36.2毫克，與產品外包裝標示每100公克含20毫克不符，涉及標示不實。 中央社
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台灣森永牛奶糖遭北市衛生局抽驗，檢驗出「森永黑糖牛奶糖」涉及鈉含量標示不實遭罰4萬元，要求產品全面下架。對此，森永製菓股份有限公司管理部經理盧雲龍表示，目前所有「森永黑糖牛奶糖」均已下架，也將於三月底前完成約8000多包的回收作業。

盧雲龍指出，「森永黑糖牛奶糖」去年12月中即已全部停產，外銷部分也只有到香港市場，香港被查出的貨是於停產前所訂的貨，該款牛奶糖目前沒有供貨，以後也不會再賣。

上周五前已完成2900多包的回收，預計月底前會全數完成8000多包的回收，但目前所有「森永黑糖牛奶糖」均已下架，各通路皆未販售。

台北市衛生局19日召開記者會，指出台灣森永製(艸果)股份有限公司販售的「森永黑糖...
台北市衛生局19日召開記者會，指出台灣森永製(艸果)股份有限公司販售的「森永黑糖牛奶糖（袋裝）」外包裝鈉含量標示與實際抽驗結果不符，開罰新台幣4萬元並要求下架。 中央社
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【中央社／台北19日電】台北市衛生局指出，「森永黑糖牛奶糖（袋裝）」外包裝鈉營養標示不符，開罰森永公司新台幣4萬元並要求下架；森永表示，商品去年停產，消費者可持發票或商品退貨。

衛生局今天召開記者會，市府參議兼食品藥物管理科長王明理表示，台灣森永製(艸果)股份有限公司販售的「森永黑糖牛奶糖（袋裝）」外包裝的鈉營養標示不符，依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，開罰4萬元並要求下架。

王明理說，檢驗結果發現，黑糖牛奶糖鈉含量為每100公克含36.2毫克，外包裝為每100公克含20毫克，涉及標示不實。

森永廠長廖學模接受中央社訪問表示，牛奶糖賞味期只有一年，此商品於去年12月中旬停產，若要重新回收改標籤再上架，過程冗長，導致商品離賞味期太近，所以8800袋全數回收、銷毀。

他表示，黑糖牛奶糖在20年前就已研發販售，當時依照廠商所計算的營養成分標示，「產品從來沒有換過配方，應是20年前數字就計算錯誤」。他也強調，牛奶糖對人體沒有危害，請消費者安心食用。

森永官網上也貼有聲明，消費者若要退貨，可持發票或商品到公司退貨，或撥打消費者聯絡電話02-28914160查詢。

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