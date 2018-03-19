陸對台措施影響影視？ NCC：重點在自己產業夠不夠好

2018-03-19 12:44 中央社 台北19日電



國家通訊傳播委員會主委詹婷。聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook 面對中國對台31項措施，NCC主委詹婷怡今天說，NCC有針對自製節目比率提出相關政策，但她認為重點還是在自己產業夠不夠好，夠不夠堅強。

中國國務院台灣事務辦公室2月28日的例行記者會主動宣布對台31條措施，企圖吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國大陸發展；行政院日前也提出優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場與強化文化影視產業4方向與8策略，回應中國對台31項措施。

立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡列席報告業務概況，並備質詢。

對於中國對台31項措施，國民黨籍立委顏寬恒詢問對台灣影視產業有多大影響。

詹婷怡說，雖然影視產業跟內容本身業務是在文化部，但NCC負責電視頻道等通路部分，她認為不管其他國家有任何政策，「重點還是在自己產業夠不夠好，夠不夠堅強！」NCC針對自製節目比率都有提出相關政策，讓好的節目可以露出被人看見。

另外，有關分組付費部分，民進黨籍立委葉宜津表示，分組付費上路後，是全新的改變，除了要積極宣導外，也應要設鑑賞期，讓消費者能夠在期限內調整分組付費方案的選擇，現在年輕人比較少看系統台，大多是40歲以上比較多，年齡層較高，維護高齡民眾收視習慣跟選擇權益，NCC得要特別考量。

葉宜津指出，分組付費方案中約新台幣200元基本方案套餐，假使有1/10消費者選擇這套方案，將造成系統業者營收銳減，進而影響到內容產製的品質及內容。

詹婷怡說，分組付費預計108年上路，目前方案還在跟頻道、有線系統、地方政府等各單位及團體討論，蒐集意見，等方案明確後，就會有完整宣導機制，原有的吃到飽方案，也會要求業者提供，方便原有消費者採用。

詹婷怡指出，至於是否設鑑賞機制，也可以討論，這部分可以規範在業者營業規章或消費者的合約裡頭。分組付費方案約200元基本方案，只有必載頻道，會選擇這方案的民眾不多，但的確可能造成有線電視業者收益銳減，造成連鎖效應，會跟業者多溝通。