兩岸影視交流失衡 文化部：陸方有政治審查

2018-03-19 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



文化部長鄭麗君在立法院回應大陸惠台31項措施對台灣的影響。記者雷光涵/攝影 分享 facebook 大陸公布惠台31項措施，立法委員今天在立法院教育及文化委員會關心對台灣文化產業的影響，指兩岸影視交流呈現失衡，從利誘到現在是「撈人」，為利中非惠台。

民進黨籍立委陳亭妃說，2013年大陸開放外片配額，台灣電影並未大量銷售到中國，反觀去年大陸電視劇一萬集輸台，台劇只有79集，顯示陸方非開放文化產業交流，是在吸引更多導演、演員、編劇去中國大陸。

文化部長鄭麗君表示，ECFA（兩岸經濟合作架構協議）簽定後，確實是陸片來台多。中方一方面開放，一方面深化審批，深化到人員，台灣很多作品無法通過。她說，政府要提醒業者，進軍大陸影視有極大風險，因為中方有政治審查，可能血本無歸。但台灣的創作環境是自由的，不會像中國一樣進行內容思想審查，是兩岸最大差異。

鄭麗君表示，每個國家對產業的輸出入有各自措施，我國NCC也已提出對電視節目自製率的保障規範。文化部則用獎補助、融資來提升內容。

時代力量的立委洪慈庸指31項是「統戰」措施，關心要用多少時間、資源來追上「韓流」? 鄭麗君表示，我們的政策不是對抗某些國家產業，重要是要健全、有通路，但韓國振興文化產業政策可以參考。過去的困境在於產業斷鍊，壯大台片、台流，產業提升需要時間，光拍一部電影也要兩、三年時間。