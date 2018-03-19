焙思書房有書有咖啡甜點 「社會多間書店更有意義」

2018-03-19 14:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



唐曼凌的創業結合了興趣與志向，樸實的小店按照自己的理想與堅持經營下去。 記者仝澤蓉／攝影 分享 facebook

許多上班族會興起開一間小店，自己當老闆的念頭，焙思書房老闆娘唐曼凌，當初就是因為工作多年造成身心俱疲，決定暫離職場，又因為習得一手烘焙好手藝，加上自小希望與書為伍，讓她將興趣與志向做結合，開了這間複合式書店，咖啡甜點的食物香伴隨著書香，支持唐曼凌可以讓這間樸實的小店按照自己的理想與堅持經營下去。

唐曼凌在資訊通路工作20年，長期壓力缺乏適當的紓發和調適，導致身心都出現問題，之後因為嚴重的暈眩症發作，讓她決心離開職場，搬離台北市遷居至桃園。

離開職場後，為了避免從很忙碌的生活一下子變成無所事事，唐曼凌去中華穀類研究所學習烘焙技能，原先的初衷只是為了讓自己不要太閒，後來靠這項技能開店，則是始料未及。

賣書的利潤不高，因此咖啡甜點的銷售反而是店內利潤主力。 記者仝澤蓉／攝影 分享 facebook

至於開書店，雖不在人生規劃之內，卻有脈絡可尋；小時候家裡孩子眾多，父母忙於家計之際，能提供給孩子們的就是父親滿屋的書籍，包括父親年輕時訂閱的「中國文選」和「讀者文摘」，都成了家裡孩子作文啟蒙的書籍，當家裡的書都看完了，她開始拿零用錢去租書。

唐曼凌兒時居住的金門，沒有圖書館，但在社教館附設一間小型圖書室，在那裡她開始認識九歌、爾雅、洪範、遠景、皇冠等出版社的書，也開始對文學有初步的接觸；高中畢業後離家到台北唸大學，初接觸二手書店猶如進寶山，假日常揹著空空的背包去光華商場，然後再背著滿滿沉重的包包回到淡水租屋處，在課餘和打工之外，買書看書成為大學生涯最快樂的時光，也在心中埋下夢想，「回金門開間圖書館」。

假日舉辦各類講座活動，也曾經邀請演員笵宸菲舉辦小型歌唱活動。 唐曼凌／提供 分享 facebook

2016年唐曼凌原本要和朋友合夥開一間烘焙DIY教室，但她希望在店內維持一個書籍閱覽區，後來朋友因故未繼續合作下去，這時開書店的念頭也在她腦海閃起，她心理有譜，倘若獨自經營一間店，這間店必須是要自己喜歡而能待得住的空間，那麼「開書店」雖不能完成「開圖書館」的夢想，但也相差不遠了；這個社會不缺一間烘焙教室，但多開一間書店，會更有意義，就這樣誕生了「焙思書房」。

焙思書房小檔案 分享 facebook

焙思書房是一間位於林口和龜山交界的小型複合式經營的書店，前段約15坪的空間是書店，主要以銷售文學、生活飲食、健康醫療等類的新書和二手書為主，店內備有自製的點心和飲料。後段約6坪是唐曼凌的工作室，兼具有親子烘焙小學堂的功用，目前每個月開立一班親子烘焙課程。

假日化身在地藝文空間

書店位處的地點是住宅區，平日過路客不多，為了炒熱人氣，周末假日唐曼凌會邀請作家、各行業的專家達人、手作老師前來開立講座及手作課程，發揮在地小型藝文空間的功用，也藉此讓在地的居民能認識且善用這個小型的空間。

開店七個月以來，唐曼凌共舉辦了約24場講座及課程，內容涵蓋新書分享、旅行、兒少文學、在宅醫療等講座，以及不凋花、鋁線創作、紙漿偶創作、羊毛氈、親子烘焙等手作課程。

創業金句 分享 facebook

書店初期投入成本約50萬，目前每月營收大約僅能支付進書成本及水電支出，主要業務營收為書籍類，其中又以新書居多，二手書的銷售有特定的客戶，但通常會找二手書的客人，都會鎖定特定作家或類型的著作為目標，所以二手書的流通反而不如新書來得快。

甜點和飲料是另一個主要收入，因為都是自製，所以相對於書籍的低毛利，餐飲點心就變成是書店的利潤主力，這也是現今書店業普遍遭遇的現況。

未來唐曼凌計畫增加甜點及麵包的外帶業務，以及二手書在網路銷售的規畫；講座的籌辦也不會停止，對於居家醫療、長照關懷和心靈照護的關注方向也不會改變。在書籍方面，她計畫增加兒少文學的書籍量，因為唐曼凌希望這間因理想而成立的書店，必有其要肩負的使命，和自成一格的風貌 。