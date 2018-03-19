比照狼師條款？虐嬰頻傳 衛福部建置資料庫防惡師

2018-03-19 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



托育機構虐待幼兒案件頻傳，光是3月至今就有9件，衛福部今天表示，將在既有的「托育人員登記管理資訊系統」中新增欄位，註記不適任托育人員的資料，防不適任幼師再現。 近來虐嬰案頻傳，圖為台中市北屯一間托嬰中心驚傳虐嬰事件。報系資料照 分享 facebook

兒福聯盟今天開記者會，要求主管單位改善幼托單位虐嬰事件。兒盟執行長陳麗如指出，主管機關至今對虐嬰人員大都僅要求離職、罰款，最重只有吊銷執照，致使不少幼師、保育人員換校、改名後回鍋情況時有所聞。

兒福聯盟呼籲，衛福部應比照教育部補習進修及教育法的狼師條款，建置不適任托育員資料庫，教育部也應加快核定公告「幼兒園不適任教保服務人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法」，以防堵有前科者再成危害。

兒盟也指出，「兒童及少年福利機構設置標準」規範托嬰中心的照顧比例，造成幼師必須以1打5，是部分幼師失控原因之一；衛福部本已有降低照顧比例草案，卻礙於各方壓力遲未送出，令人遺憾。

衛福部社家署副署長陳素春表示，同意應建置不適任托育人員的資料庫，將註記不適任托育人員資料，以免爭議再生。

針對托育人員和嬰兒比例調整，她表示，台北市試辦的相對小型、找場地較容易的類家庭式「社區公共托育家園」，比例為3比10。有服務單位表示，4比12有較佳經濟規模，社家署將持續參考各服務單位運作狀況，再檢討調整。

陳素春也指出，衛福部申請前瞻基礎建設計畫經費試辦「社區公共托育家園」，今年初新設40處，目前這40處尚在修繕、新增設施設備階段，各點依其修繕進度，會陸續開始營運。