親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

詩人洛夫今凌晨病逝 台大教授：他的詩會重重打在心頭

蓋硬體拚觀光思維不改 天空步道只會捲土重來

高鐵台鐵國道網速 NCC：3個月提改善措施

2018-03-19 12:02中央社 台北19日電

通勤族知道網路哪裡該改善。本報資料照／記者王騰毅攝影
通勤族知道網路哪裡該改善。本報資料照／記者王騰毅攝影
分享
NCC主委詹婷怡今天說，今年新增國道、台鐵高鐵等交通運輸4G網路中斷率量測，要求業者加強改善，針對立委要求3個月提具體改善措施，絕對沒問題。

國家通訊傳播委員會（NCC）今年為了更貼近消費者使用環境，4G網速評量測新增Google等主要網站開啟時間、雲端下載速率、高速公路及鐵道運輸系統通訊中斷率量等3大項目。

立法院交通委員會今天邀請NCC主委詹婷怡列席報告業務概況，並備質詢。民進黨籍立委李昆澤、蕭美琴、林俊憲，國民黨籍立委顏寬恒等人都關注國道、台鐵及高鐵等交通運輸網速問題。

蕭美琴指出，高鐵現在4G網路速度已經有明顯改善，但也不能忘了台鐵，尤其是在北迴線上，不少路段屬於偏遠地區，如果發生意外沒有收到無法聯繫，恐怕會造成民眾恐慌，應加速建置時間，就算得用到國家公園的用地佈建基地台，為了安全也應配合辦理。

顏寬恒說，很多民眾都會搭高鐵或台鐵通勤，幾乎每天都要使用4G網路，可請教這些通勤族，很容易就可以找出網路的盲點及問題，實際改善進度一定要加快。

李昆澤說，量測出網速偏低的地方，希望NCC在3個月提出具體措施，要求業者改善。

NCC主委詹婷怡表示，去年開始就有做量測，以台鐵北迴線來說，已經全部勘查完成，預計10月底前全部隧道訊號涵蓋就會完成；至於桃園機場到台北市的桃園捷運、國道路段，的確還是有網路盲點，將在6月前會改善。

她承諾，3個月內提具體改善措施，目前NCC都已經訂出相關時程，絕對沒問題。

NCC台鐵高鐵
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

兩岸影視交流失衡 文化部：陸方有政治審查

2018-03-19 12:18

比照狼師條款？虐嬰頻傳 衛福部建置資料庫防惡師

2018-03-19 11:59

森永黑糖牛奶糖標示不實 逾20年未做品管

2018-03-19 11:05

低血糖影響認知功能 醫師：糖尿病童智力恐下降

2018-03-19 11:13

赴日訂送機服務遭丟包 她花2萬飛車趕成田機場

2018-03-19 10:49

黑糖牛奶糖標示不符遭罰 森永：可退貨

2018-03-19 12:25

收到別緊張 五大電信業21日中部災防訊息測試

2018-03-19 11:14

公車轉公車享優惠首納補助 北市南市申請

2018-03-19 10:39

透過觀眾的眼 「遺珠」不再有憾

2018-03-19 10:22

吳德榮：周三到周五早晚非常冷 低溫下探11度

2018-03-19 08:28

未來3天 中部以南橘色警戒

2018-03-19 05:26

周二到周四最冷 北部低溫下探11度

2018-03-19 05:24

高雄交通打團體戰 6合1月票8月推出

2018-03-18 23:35

搭乘多了 高捷日運量拚18.3萬人次

2018-03-18 23:32

北市YouBike「5元優惠」 新北不跟進

2018-03-18 23:26

北市借還YouBike 「半小時免費」變相復活

2018-03-18 23:26

布袋戲迷有福了！ 廖文和大師將在公視巡演

2018-03-18 19:41

偏頭痛難治 吃堅果蔬菜有助控制

2018-03-18 16:10

周三到周五最冷 北部低溫11度

2018-03-18 15:38

偏頭痛困擾你嗎？現有新藥帶給患者希望

2018-03-18 15:35

天氣好民眾外出踏青 周二又要變天

2018-03-18 15:10

氣功運動夯全國 每天20萬人同時練功

2018-03-18 14:10

阿美族人相撲「米得路」 傳承百年花蓮重現

2018-03-18 14:03

郵輪列車搭國寶蒸汽火車旅遊 26日開訂

2018-03-18 13:48

健康相談室／扭脖子、折手指喀喀響 關節太鬆?

2018-03-18 13:46

愛肝達人站／保肝 別亂吃偏方

2018-03-18 13:46

保健看過來／臉紅脖子粗 自律神經失調

2018-03-18 13:46

原民大未來計畫 助偏鄉童尋根

2018-03-18 13:08

汽柴油19日再降1角 想省荷包慢點加油

2018-03-18 13:00

國家公園去年遊客數 太魯閣擊敗墾丁居冠

2018-03-18 12:37

通訊發明家馬志業 獲梅花卡永久居留證

2018-03-18 11:58

願景工程／一封台大推薦信 道出工人之女的脫貧路

2018-03-18 11:05

願景工程／苗博雅：年齡的隔閡可以因為態度而被超越

2018-03-18 11:04

願景工程／顏擇雅：年輕世代將可能終結台灣的理盲濫情

2018-03-18 10:57

親子臥艙亮點不亮 華航認賠權利金

2018-03-18 10:26

風速弱擴散差 高屏空氣品質差

2018-03-18 10:13

華航親子臥艙漸停售 4月1日起剩美國線

2018-03-18 10:13

全台晴朗溫暖 沿海小心長浪

2018-03-18 08:38

春天到！ 出發去露營

2018-03-16 10:09
看更多

熱門文章

赴日訂送機服務遭丟包 她花2萬飛車趕成田機場

2018-03-19 10:49

唐綺陽星座運勢週報：牡羊魔羯發展有變化 天蠍桃花運旺

2018-03-19 07:33

周三到周五最冷 北部低溫11度

2018-03-18 15:38

吳德榮：周三到周五早晚非常冷 低溫下探11度

2018-03-19 08:28

范爺一家都很狂 堂妹范朵朵走秀架式十足

2018-03-18 14:10

周二到周四最冷 北部低溫下探11度

2018-03-19 05:24

內衣辣模分手 斷開10年未婚夫迎新戀情

2018-03-18 15:00

北市借還YouBike 「半小時免費」變相復活

2018-03-18 23:26

今日星座運勢／雙魚 社交運旺 注意言論及網路發言

2018-03-19 00:00

偏頭痛困擾你嗎？現有新藥帶給患者希望

2018-03-18 15:35

快閃7天！Fika Fika限定咖啡這裡才有

2018-03-18 17:02

森永黑糖牛奶糖標示不實 逾20年未做品管

2018-03-19 11:05

婚姻故事／愛吃的老公

2018-03-19 06:00

臉書標記「洗衣做飯」 男友媽暴怒私訊嗆她神經病

2018-03-19 11:06

偏頭痛難治 吃堅果蔬菜有助控制

2018-03-18 16:10

品味咖啡新選擇 智慧機種 單杯方案 讓你天天嚐鮮

2018-03-18 17:27

閱影人生／電影《我的意外老爸》：愛的高度

2018-03-19 06:00

七成二海外工作者年薪比國內高 幅度差距甚至達80％

2018-03-19 10:31

天空為限周塔羅(上)／牡羊 情緒不穩的一周 勿過度放縱

2018-03-19 09:45

樂活享受人生 中華郵政提前退休比屆齡多

2018-03-18 12:32

天空為限周塔羅(下)／魔羯 異性緣好 桃花開滿樹

2018-03-19 09:56

「事關動物福利…」 金剛猩猩今飛荷脫單

2018-03-18 23:57

背債人生 他們寧可領日薪也不要含勞健保

2018-03-19 12:12

搭乘多了 高捷日運量拚18.3萬人次

2018-03-18 23:32

高級餐廳才可摘星 破解米其林五大迷思

2018-03-18 14:13

未來3天 中部以南橘色警戒

2018-03-19 05:26

賣到沒纸箱 東森購物本周再賣峨眉鄉桶柑

2018-03-19 10:16

天氣好民眾外出踏青 周二又要變天

2018-03-18 15:10

氣功運動夯全國 每天20萬人同時練功

2018-03-18 14:10

北市YouBike「5元優惠」 新北不跟進

2018-03-18 23:26

低血糖影響認知功能 醫師：糖尿病童智力恐下降

2018-03-19 11:13

金剛猩猩「寶寶」赴荷蘭 柯文哲笑：精子去就好了嘛

2018-03-18 13:14

公車轉公車享優惠首納補助 北市南市申請

2018-03-19 10:39

Ford推出尖端駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360

2018-03-18 14:14

高雄交通打團體戰 6合1月票8月推出

2018-03-18 23:35

布袋戲迷有福了！ 廖文和大師將在公視巡演

2018-03-18 19:41

郵輪列車搭國寶蒸汽火車旅遊 26日開訂

2018-03-18 13:48

愛肝達人站／保肝 別亂吃偏方

2018-03-18 13:46

阿美族人相撲「米得路」 傳承百年花蓮重現

2018-03-18 14:03

健康相談室／扭脖子、折手指喀喀響 關節太鬆?

2018-03-18 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top