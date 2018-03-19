低血糖影響認知功能 醫師：糖尿病童智力恐下降

2018-03-19 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



低血糖可能影響認知功能，中華民國內分泌暨糖尿病學會指出，腦部沒有得到充分的葡萄糖，細胞將會受損、凋亡，長此以往，年輕族群的智力恐受影響，老年族群則可能增加失智風險，但國內調查顯示，每10名糖病患就有1名每天發生至少一次低血糖，卻習以為常。 糖尿病患低血糖常見症狀。圖／翻攝自中華民國內分泌暨糖尿病學會簡報 分享 facebook

中華民國內分泌暨糖尿病學會去年11月於全台15間醫療院所，針對病病患進行「低血糖認知與行為診間問卷調查」，回收247份有效問卷，發現75%的人曾發生低血糖，15.5%的人每月至少發生一次，11.5%的人每周至少發生一次，12.1%的人甚至每天至少發生一次，50.7%的人曾因此夜半驚醒。

低血糖帶來的健康危害不容小覷，林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師林嘉鴻說明，大腦皮質與海馬迴部位血糖波動過大，將導致神經元受損凋亡，影響腦血管病變、栓塞，釀成腦部萎縮、認知功能退化等不可逆的神經傷害。

他說，糖尿病病童反覆發生低血糖，可能影響智力、認知功能發展，過去臨床上就曾遇過糖尿病童，談吐與應答隨著年齡增長竟漸漸受限，可能與孩子長期反覆發生低血糖有關。

林嘉鴻指出，糖尿病患發生低血糖的原因，可能是胰島素劑量給太多、藥效釋放的穩定性不足、突然吃得過少、空腹喝酒或空腹運動等，反覆發生低血糖的患者，有可能降低對於低血糖的敏感度、漸漸習以為常，忽略其嚴重性。

他建議糖尿病友依循醫囑服藥、監測血糖，也要三餐定時定量，勿空腹喝酒、運動；當低血糖發生時，可能有頭暈、冒汗、心悸、發抖、無力、飢餓、講話大舌頭、甚至胡言亂語等症狀，此時可趕緊補充約15公克的碳水化合物，如一杯養樂多，但巧克力或高油脂食物不利於升糖，不建議食用。