森永黑糖牛奶糖標示不實 逾20年未做品管

2018-03-19 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



黑糖牛奶糖涉標示不實，該產品已全面下架。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 香港食物安全中心日前公布，台灣製的「森永黑糖牛奶糖」產品標示的納含量與其實際檢驗不符，台北市衛生局也於三月初派員前往設廠於北投的台灣森永製菓公司，檢驗結果發現，實際產品的鈉含量比標示高出1.81倍，衛生局依違反《食安法》開罰4萬元罰鍰，並要求該產品須全面下架回收。

衛生局參議王明理表示，檢驗森永黑糖牛奶糖發現其鈉含量每100克含36.2毫克，不過其外包裝得營養標示值卻是「每100克含20毫克」，王明理說，依照我國營養標示「鈉含量誤差允許範圍≤標示值之120％」之規定，判定該公司已涉及標示不實。

王明理說，該公司坦承產品營養標示為20年前開發黑糖牛奶糖時檢驗的結果，至今未曾更正，多年下來投料、磅秤等可能都會有誤差，導致實品與標示不符。

王明理補充，依據食安條例資訊透明原則，北市衛生局針對標示不符的黑糖牛奶糖，要求業者48小時內完成自主下架，並公布檢驗結果。

在有效期限內流通國內的森永黑糖牛奶糖，共計有9萬500包，目前累計下架共計8,790包，王明理說，該公司已提交衛生局後續賠償辦法，自即日起消費者可憑產品或購買憑證至該公司辦理退貨或退費。

王明理表示，食品若經查證涉有標示不實，將依違反《食安法》處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。