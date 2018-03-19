親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

詩人洛夫今凌晨病逝 台大教授：他的詩會重重打在心頭

蓋硬體拚觀光思維不改 天空步道只會捲土重來

森永黑糖牛奶糖標示不實 逾20年未做品管

2018-03-19 11:05聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

黑糖牛奶糖涉標示不實，該產品已全面下架。記者陳靖宜／攝影
黑糖牛奶糖涉標示不實，該產品已全面下架。記者陳靖宜／攝影
分享
香港食物安全中心日前公布，台灣製的「森永黑糖牛奶糖」產品標示的納含量與其實際檢驗不符，台北市衛生局也於三月初派員前往設廠於北投的台灣森永製菓公司，檢驗結果發現，實際產品的鈉含量比標示高出1.81倍，衛生局依違反《食安法》開罰4萬元罰鍰，並要求該產品須全面下架回收。

衛生局參議王明理表示，檢驗森永黑糖牛奶糖發現其鈉含量每100克含36.2毫克，不過其外包裝得營養標示值卻是「每100克含20毫克」，王明理說，依照我國營養標示「鈉含量誤差允許範圍≤標示值之120％」之規定，判定該公司已涉及標示不實。

王明理說，該公司坦承產品營養標示為20年前開發黑糖牛奶糖時檢驗的結果，至今未曾更正，多年下來投料、磅秤等可能都會有誤差，導致實品與標示不符。

王明理補充，依據食安條例資訊透明原則，北市衛生局針對標示不符的黑糖牛奶糖，要求業者48小時內完成自主下架，並公布檢驗結果。

在有效期限內流通國內的森永黑糖牛奶糖，共計有9萬500包，目前累計下架共計8,790包，王明理說，該公司已提交衛生局後續賠償辦法，自即日起消費者可憑產品或購買憑證至該公司辦理退貨或退費。

王明理表示，食品若經查證涉有標示不實，將依違反《食安法》處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

食安香港
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

兩岸影視交流失衡 文化部：陸方有政治審查

2018-03-19 12:18

比照狼師條款？虐嬰頻傳 衛福部建置資料庫防惡師

2018-03-19 11:59

低血糖影響認知功能 醫師：糖尿病童智力恐下降

2018-03-19 11:13

赴日訂送機服務遭丟包 她花2萬飛車趕成田機場

2018-03-19 10:49

黑糖牛奶糖標示不符遭罰 森永：可退貨

2018-03-19 12:25

高鐵台鐵國道網速 NCC：3個月提改善措施

2018-03-19 12:02

收到別緊張 五大電信業21日中部災防訊息測試

2018-03-19 11:14

公車轉公車享優惠首納補助 北市南市申請

2018-03-19 10:39

透過觀眾的眼 「遺珠」不再有憾

2018-03-19 10:22

吳德榮：周三到周五早晚非常冷 低溫下探11度

2018-03-19 08:28

未來3天 中部以南橘色警戒

2018-03-19 05:26

周二到周四最冷 北部低溫下探11度

2018-03-19 05:24

高雄交通打團體戰 6合1月票8月推出

2018-03-18 23:35

搭乘多了 高捷日運量拚18.3萬人次

2018-03-18 23:32

北市YouBike「5元優惠」 新北不跟進

2018-03-18 23:26

北市借還YouBike 「半小時免費」變相復活

2018-03-18 23:26

布袋戲迷有福了！ 廖文和大師將在公視巡演

2018-03-18 19:41

偏頭痛難治 吃堅果蔬菜有助控制

2018-03-18 16:10

周三到周五最冷 北部低溫11度

2018-03-18 15:38

偏頭痛困擾你嗎？現有新藥帶給患者希望

2018-03-18 15:35

天氣好民眾外出踏青 周二又要變天

2018-03-18 15:10

氣功運動夯全國 每天20萬人同時練功

2018-03-18 14:10

阿美族人相撲「米得路」 傳承百年花蓮重現

2018-03-18 14:03

郵輪列車搭國寶蒸汽火車旅遊 26日開訂

2018-03-18 13:48

健康相談室／扭脖子、折手指喀喀響 關節太鬆?

2018-03-18 13:46

愛肝達人站／保肝 別亂吃偏方

2018-03-18 13:46

保健看過來／臉紅脖子粗 自律神經失調

2018-03-18 13:46

原民大未來計畫 助偏鄉童尋根

2018-03-18 13:08

汽柴油19日再降1角 想省荷包慢點加油

2018-03-18 13:00

國家公園去年遊客數 太魯閣擊敗墾丁居冠

2018-03-18 12:37

通訊發明家馬志業 獲梅花卡永久居留證

2018-03-18 11:58

願景工程／一封台大推薦信 道出工人之女的脫貧路

2018-03-18 11:05

願景工程／苗博雅：年齡的隔閡可以因為態度而被超越

2018-03-18 11:04

願景工程／顏擇雅：年輕世代將可能終結台灣的理盲濫情

2018-03-18 10:57

親子臥艙亮點不亮 華航認賠權利金

2018-03-18 10:26

風速弱擴散差 高屏空氣品質差

2018-03-18 10:13

華航親子臥艙漸停售 4月1日起剩美國線

2018-03-18 10:13

全台晴朗溫暖 沿海小心長浪

2018-03-18 08:38

春天到！ 出發去露營

2018-03-16 10:09
看更多

熱門文章

赴日訂送機服務遭丟包 她花2萬飛車趕成田機場

2018-03-19 10:49

唐綺陽星座運勢週報：牡羊魔羯發展有變化 天蠍桃花運旺

2018-03-19 07:33

周三到周五最冷 北部低溫11度

2018-03-18 15:38

吳德榮：周三到周五早晚非常冷 低溫下探11度

2018-03-19 08:28

范爺一家都很狂 堂妹范朵朵走秀架式十足

2018-03-18 14:10

周二到周四最冷 北部低溫下探11度

2018-03-19 05:24

內衣辣模分手 斷開10年未婚夫迎新戀情

2018-03-18 15:00

北市借還YouBike 「半小時免費」變相復活

2018-03-18 23:26

今日星座運勢／雙魚 社交運旺 注意言論及網路發言

2018-03-19 00:00

偏頭痛困擾你嗎？現有新藥帶給患者希望

2018-03-18 15:35

快閃7天！Fika Fika限定咖啡這裡才有

2018-03-18 17:02

森永黑糖牛奶糖標示不實 逾20年未做品管

2018-03-19 11:05

婚姻故事／愛吃的老公

2018-03-19 06:00

臉書標記「洗衣做飯」 男友媽暴怒私訊嗆她神經病

2018-03-19 11:06

偏頭痛難治 吃堅果蔬菜有助控制

2018-03-18 16:10

品味咖啡新選擇 智慧機種 單杯方案 讓你天天嚐鮮

2018-03-18 17:27

閱影人生／電影《我的意外老爸》：愛的高度

2018-03-19 06:00

七成二海外工作者年薪比國內高 幅度差距甚至達80％

2018-03-19 10:31

天空為限周塔羅(上)／牡羊 情緒不穩的一周 勿過度放縱

2018-03-19 09:45

樂活享受人生 中華郵政提前退休比屆齡多

2018-03-18 12:32

天空為限周塔羅(下)／魔羯 異性緣好 桃花開滿樹

2018-03-19 09:56

「事關動物福利…」 金剛猩猩今飛荷脫單

2018-03-18 23:57

背債人生 他們寧可領日薪也不要含勞健保

2018-03-19 12:12

搭乘多了 高捷日運量拚18.3萬人次

2018-03-18 23:32

高級餐廳才可摘星 破解米其林五大迷思

2018-03-18 14:13

未來3天 中部以南橘色警戒

2018-03-19 05:26

賣到沒纸箱 東森購物本周再賣峨眉鄉桶柑

2018-03-19 10:16

天氣好民眾外出踏青 周二又要變天

2018-03-18 15:10

氣功運動夯全國 每天20萬人同時練功

2018-03-18 14:10

北市YouBike「5元優惠」 新北不跟進

2018-03-18 23:26

低血糖影響認知功能 醫師：糖尿病童智力恐下降

2018-03-19 11:13

金剛猩猩「寶寶」赴荷蘭 柯文哲笑：精子去就好了嘛

2018-03-18 13:14

公車轉公車享優惠首納補助 北市南市申請

2018-03-19 10:39

Ford推出尖端駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360

2018-03-18 14:14

高雄交通打團體戰 6合1月票8月推出

2018-03-18 23:35

布袋戲迷有福了！ 廖文和大師將在公視巡演

2018-03-18 19:41

郵輪列車搭國寶蒸汽火車旅遊 26日開訂

2018-03-18 13:48

愛肝達人站／保肝 別亂吃偏方

2018-03-18 13:46

阿美族人相撲「米得路」 傳承百年花蓮重現

2018-03-18 14:03

健康相談室／扭脖子、折手指喀喀響 關節太鬆?

2018-03-18 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top