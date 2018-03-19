親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

醫學中心訂大單…鋼鐵人賣餐具 藏著你不知道的祕密

藝人邵昕酒駕遭逮 移送北檢複訊中

環評大會一場戲？李應元：環評會議都公開透明

2018-03-19 10:58聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

深澳火力發電廠還差分析通過，引發社會譁然，環團表示，今年環保署長李應元若還繼續要到歐洲參加氣候變遷會議，應該跟全世界分享什麼，分享燃煤電廠的經驗嗎？

立法院衛環委員會今天進行「深澳火力發電廠擴建環評計畫，對北北基及全台空氣品質之影響與因應對策」專案報告。立委陳宜民質詢李應元，新北市市長朱立倫已經宣布兩年要減少一座燃煤電廠的排放量，過去也宣布不發生沒許可，「你們覺得新北市長選舉會贏嗎？」

環保署長李應元表示，就任到現在，每一個環評會議都公開透明，是我國政府值得驕傲的，會守住環保的立場；超超臨界的燃煤電廠，已經接近天然氣的標準

陳宜民說甚麼是乾淨的媒？乾淨的媒台灣有這技術，這是誤導，台灣有乾淨的能源，沒有乾淨的媒，這技術在日本還在發展中，還沒發展出來，超超臨界的技術照樣會有污染，針對環保署副署長詹順貴的言論，這是「昨是今非」；環保署與經濟部都表示，賴清德院長說的是比較的。

陳宜民也邀請台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃列席發表環團的看法與意見。葉光芃表示，2018全球都再減碳，台灣還要擴建燃煤電廠，這是台灣之恥，不僅會影響母嬰、破壞生態，去年李應元參加氣候變遷會議，認為全世界不要忘記台灣，要分享台灣經驗，今年若還要再去，要分享甚麼經驗？

葉光芃表示，專案小組的委員，贊成的八票中，真正學者專家僅有三票，其他都是政府的投票部隊，署長背後是否有不得不投票的困難，如果衛福部若棄權、若農委會棄權，那麼不會有這樣的結果；他認為衛福部部應該站出來捍衛國人健康，結果衛福部都沒有反應。

葉光芃發言時，民進黨總召柯建民、立委陳瑩出來杯葛，認為葉光芃不該發言。陳宜民表示，葉光芃是用他質詢的時間，現場吵成一團。

立委王育敏表示，專案小組做成兩案，一個是重作環評、另一個是修正後通過，詹順貴說重作環評就是違法，到底違了甚麼法？經濟部在民國106年11月8日的「產業穩定供電策略上」已經做成了深澳電廠非蓋不可，早已經定調了，環保署都在配合演出，環評大會是在演一場戲，哪有甚麼環保理念？

環評李應元陳宜民
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

政治詐騙？詹順貴：個人做的決定就應該承擔

2018-03-19 09:51

投下深澳電廠關鍵票 詹順貴：依法行事

2018-03-19 10:13

環團：燃煤不是乾淨能源 不能「比爛」

2018-03-19 00:27

新聞眼／中部電廠空汙「10+2」 恐衝擊綠選情

2018-03-19 00:25

深澳電廠爭議 陳定南之子：良心問題

2018-03-19 00:22

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

星期評論／把關盲點不少 電廠環評能盡信嗎？

2018-03-18 23:09

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

深澳電廠環評過關 丁守中痛批：完全不顧國人健康

2018-03-18 17:18

政院：「乾淨煤」不是賴清德發明的名詞

2018-03-18 13:44

綠委：空汙往北燒 恐拖垮選情

2018-03-18 13:44

打臉！去年燃料煤用量創5年新高

2018-03-18 13:44

發電空汙問題延燒 綠營選情霧霾籠罩？

2018-03-18 13:01

影／「乾淨的煤」被打臉 徐國勇回酸：建議大家google

2018-03-18 12:44

環保署：確保供電穩定 短時間廢燃煤有困難

2018-03-18 11:57

乾淨煤用量減少？徐國勇：是效率提高了！

2018-03-18 11:43

燃料煤使用量創5年新高 台電乾淨煤用量逐年減少

2018-03-18 11:43

深澳電廠環評過關 徐國勇：不得不的選擇

2018-03-18 11:04

真的有乾淨煤！徐國勇：建議大家google一下

2018-03-18 09:42

深澳電廠用乾淨煤 林郁方爆：美國肯波電廠的翻版瞎話

2018-03-18 09:41

「乾淨的煤」你信嗎？ 治國話術還有更夢幻的…　

2018-03-18 09:00

深澳電廠隱憂 孫大千誓言台北變低碳城市

2018-03-18 08:28
看更多

熱門文章

作家李敖過世 享壽83歲

2018-03-18 11:37

李敖一生多情 和胡茵夢短命婚轟動全台

2018-03-18 12:39

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

李敖百年╱李敖公開退還萬寶龍 國防部灰臉

2018-03-18 11:45

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

李敖為誰哭泣？初戀女友出書形容他的愛細緻柔和

2018-03-18 13:12

李敖05年北大演講公開諷刺中共 啟發一整代大陸學子

2018-03-18 13:19

穿KMT潮T走春引熱潮 鍾沛君：展現馬英九親民Style

2018-03-18 15:13

小英黑手伸入僑界 歐華年會驟然停辦

2018-03-18 16:07

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56

李敖大師短暫卻精采的政治路

2018-03-18 12:02

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

李敖病逝 經典名言回顧：我從不崇拜偶像

2018-03-18 12:18

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

影／李敖作詞「忘了我是誰」傳唱30年 情歌背後故事太驚人

2018-03-18 12:39

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

只有兩篇碩士論文以李敖為主題 教授：少到不可思議

2018-03-18 19:13

李敖病逝 兒子李戡：尊重遺願 不舉行告別式一切從簡

2018-03-18 14:24

李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

2018-03-19 09:24

影／「乾淨的煤」被打臉 徐國勇回酸：建議大家google

2018-03-18 12:44

李敖過世 蔡康永哀悼「那個江湖不在了」

2018-03-18 13:56

李敖百年╱被李敖纏上 無盡的噩夢

2018-03-18 11:44

李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

2018-03-18 15:00

十年前嗆陳水扁 李敖： 你不敢實行台獨！

2018-03-18 12:55

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

2018-03-18 23:58

蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20

「勇於挑戰體制」 蔡總統臉書發文悼念李敖

2018-03-18 18:15

臉書悼念李敖 陳芳明：他走了仍是我的典範

2018-03-18 18:15

直播／李敖過世 榮總下午說明

2018-03-18 11:37

狂氣李敖愛批判 私下為人客氣

2018-03-18 16:49

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

作家李敖病逝 享壽83歲

2018-03-18 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top