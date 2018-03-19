透過觀眾的眼 「遺珠」不再有憾
走進高雄駁二大勇區C5倉庫，打開「遺珠之憾」特展的抽屜，每個作品都有著故事。透過觀眾的眼，讓遺珠不再有憾。
每打開一個抽屜，都有不同的驚喜！馬來西亞畫家Ngooi Su Hwa畫了一幅「Illustrated Map of Osaka」，以豐盛的街頭小吃、建築、歷史地標和盛開的櫻花，描繪出日本沖繩這個生氣盎然的城市中。繽紛的色彩，讓人好想去玩一玩。
印尼籍設計師 Gin Kathrin Honesta的作品是「公主與哥布林The Princess & The Goblin」，他表示，「公主與哥布林」是喬治･麥克唐納於1872年出版的一部小說，這是書中一幕公主艾琳在奶奶房中的畫面。他很喜歡喬治･麥克唐納在書中塑造的天馬行空，希望這幅作品能充分表達。
設計家黃琬瓔的作品是「淨曆 Cathartic Calendar」，月曆的核心理念在於呈現由迷而悟的修行心要。每個月份的修行重點，都擷取自「阿含經」的經文，並於經文中提煉出一字以概括之，作為當月修行的一字訣。
隨著時間的推移，修行漸深，經文也就愈深。背景顏色搭配由迷而悟的過程，呈現由深而淺的變化，象徵內心由混濁而澄明的改變。淨曆以書法字呈現生命的力量，並搭配相關攝影圖片作穿插，呼應修行者「雖寧靜而有力、雖單純卻豐足」的心境。這不僅是一份月曆，也是一份修行曆。「遺珠之憾」展期到5月6日。
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