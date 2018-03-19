透過觀眾的眼 「遺珠」不再有憾

2018-03-19 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



印尼籍設計師 Gin Kathrin Honesta的作品「公主與哥布林The Princess & The Goblin」。圖／高雄駁二提供 分享 facebook 走進高雄駁二大勇區C5倉庫，打開「遺珠之憾」特展的抽屜，每個作品都有著故事。透過觀眾的眼，讓遺珠不再有憾。

每打開一個抽屜，都有不同的驚喜！馬來西亞畫家Ngooi Su Hwa畫了一幅「Illustrated Map of Osaka」，以豐盛的街頭小吃、建築、歷史地標和盛開的櫻花，描繪出日本沖繩這個生氣盎然的城市中。繽紛的色彩，讓人好想去玩一玩。

印尼籍設計師 Gin Kathrin Honesta的作品是「公主與哥布林The Princess & The Goblin」，他表示，「公主與哥布林」是喬治･麥克唐納於1872年出版的一部小說，這是書中一幕公主艾琳在奶奶房中的畫面。他很喜歡喬治･麥克唐納在書中塑造的天馬行空，希望這幅作品能充分表達。

設計家黃琬瓔的作品是「淨曆 Cathartic Calendar」，月曆的核心理念在於呈現由迷而悟的修行心要。每個月份的修行重點，都擷取自「阿含經」的經文，並於經文中提煉出一字以概括之，作為當月修行的一字訣。