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吳德榮：周三到周五早晚非常冷 低溫下探11度

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吳德榮：周三到周五早晚非常冷 低溫下探11度

2018-03-19 08:28聯合報 記者謝蕙蓮╱即時報導

台北市外出的民眾穿著厚重的衣服、披著圍巾。本報資料照／記者陳正興攝影
台北市外出的民眾穿著厚重的衣服、披著圍巾。本報資料照／記者陳正興攝影
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中央大學大氣科學系副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中指出，指暖熱的天氣只到今天，明天冷鋒過境，各地會下雨，天氣濕冷。周三起天氣轉乾冷，周四、五晴朗，白天陽光下不覺冷，但早晚氣溫「明顯偏低」，沿海空曠地區最低溫下探11、12 度。

吳德榮指出，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天在暖氣團內，西半部晴時多雲，溫暖舒適，正午陽光下微熱；西半部高溫將回升至28至30度左右，日夜溫差約在10度左右。東半部也是多雲時晴的天氣，午後東北部地區有一些局部短暫陣雨的機率。

明天冷鋒過境，中部以北及花蓮以北有陣雨或雷雨，局部地區有瞬間較大雨勢，南部、東南部有短暫陣雨或雷雨的機率。冷空氣緊接南下，氣溫下降、愈晚愈冷；上半夜北台灣約降至14度，早出晚歸要留意氣溫變化。

周三起天氣轉乾冷，花蓮、台東仍有局部短暫雨。周四、五各地晴朗穩定，白天陽光下不覺冷，但早晚氣溫「明顯偏低」。周三晚至周四清晨、周四晚至周五晨，因「強冷空氣及輻射冷卻作用」，中部以北局部地區，將出現11、12度的低溫，沿海空曠地區可能更低。

吳德榮說，這波冷空氣周五白天起逐日減弱，周五白天起至周日天氣晴朗穩定，逐日回暖，白天溫暖舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差大。

暖熱好天氣只到今天，明天起天氣明顯轉濕冷，周三到周五清晨，早晚非常冷。摘自中央氣...
暖熱好天氣只到今天，明天起天氣明顯轉濕冷，周三到周五清晨，早晚非常冷。摘自中央氣象局網站
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20日冷氣團南下 21至23日低溫下探11度

【中央社／台北19日電】中央氣象局預報，今天全台溫暖舒適，明天鋒面通過及大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，21至23日受冷氣團影響，中部以北及東北部低溫下探攝氏11度。

氣象局說，今天氣溫與昨天類似，高溫約25至30度，早晚低溫約17至21度；白天全台好天氣，下午鋒面接近，金門、馬祖會先轉為短暫陣雨或雷雨天氣，入夜後中部以北及東半部地區也會有陣雨。

氣象局預報，明天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地都會有陣雨，北部、東北部高溫會比今天明顯下降6至9度，愈晚愈冷。

21至23日受大陸冷氣團影響，氣象局預測，中部以北及東北部低溫下探11至13度，其他地方低溫13至15度，北台灣整天感受寒冷，其他地方早晚偏冷，但天氣轉乾，屬乾冷天氣型態。

氣象局說，這波冷氣團23日會減弱，白天回暖，但各地夜晚及清晨氣溫仍偏低。

昨天台北氣溫稍涼，但不時有陽光露臉，民眾把握機會出外走走。氣象專家表示，週三有鋒...
昨天台北氣溫稍涼，但不時有陽光露臉，民眾把握機會出外走走。氣象專家表示，週三有鋒面過後溫度將一路下滑，氣溫將明顯轉冷。記者林伯東／攝影
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吳德榮低溫天氣動態
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