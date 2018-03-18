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北市借還YouBike 「半小時免費」變相復活

2018-03-18 23:26聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

民眾只要在台北市借還車，並在1小時內轉乘公車、捷運，就可優惠5元，預計4月1日上...
民眾只要在台北市借還車，並在1小時內轉乘公車、捷運，就可優惠5元，預計4月1日上路。 圖／報系資料照
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北市府繼推出30天1280元吃到飽月票後，如今又計畫和YouBike微笑單車合作，納入大眾運輸系統轉乘優惠；前提是「在台北市借還車」，1小時內轉乘公車捷運，可享5元優惠，等同於YouBike前30分鐘免費，預計4月1日上路，市府預估1年補助3000萬元。

北市交通局統計，全市YouBike站點已達400站，累計使用人次更即將破億，為了鼓勵民眾多使用公共運具，只要是在台北市借還車，1小時內轉乘捷運或公車，就可享受5元折扣優惠。換句話說，無論是騎YouBike轉捷運，或搭捷運接著騎YouBike，都可折扣5元。

交通局表示，目前YouBike每月使用約100多萬人次，預估1年約需補助3000萬元，去年即已編列預算，將以「推廣公共自行車補貼款」因應，由市府全額補助。

北市社會局也將在4月起擴大敬老卡使用範圍，只要是在每月480元額度內，長者都可免費騎乘YouBike，依照YouBike的費率扣款。

為了方便民眾使用微笑單車，本月起，雙北市全部站點上的自動服務機(Kiosk)都將新增聯名卡儲值、學生票卡展期及退費處理查詢等三種功能。

對於柯市府新措施，不少通勤族都直呼能省錢就是小確幸，有省錢更有騎車的動力了；但有民眾質疑，當初因「使用者付費」概念，所以取消前30分鐘免費，市長柯文哲當初還稱台北人「貪小便宜」，如今又補回來，根本就是為了選舉考量，政策大轉彎。

交通局表示，5元轉乘優惠是有條件的，民眾必須要轉乘公車、捷運才有優惠，並非全面免費，不違背使用者付費的概念。

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