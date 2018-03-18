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搭乘多了 高捷日運量拚18.3萬人次

2018-03-18 23:32聯合報 記者蔡孟妤／高雄報導

高捷公司拓展多元營收，已完成開發的南機廠草衙道案，為鄰近的捷運草衙站增加不少運量...
高捷公司拓展多元營收，已完成開發的南機廠草衙道案，為鄰近的捷運草衙站增加不少運量。 圖／高捷公司提供
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高捷公司去年財報盈餘約4600萬元，今年營運仍以盈餘4600萬元為目標，去年平均日運量為17萬4726人次，較前年增1.3％，隨著衛武營藝術文化中心等建設開幕，今年日運量目標18.3萬人次。

高捷去年結算財報盈餘約4600萬元，其中運輸收入占64%，附業及開發收入12%、工程收入12%、勞務及其他收入12%，今年仍以盈餘4600萬元為目標。在運輸本業部分，去年日均運量17萬4726人次，今年目標力拚18.3萬人次。

高捷公司拓展多元營收，已完成開發南機廠草衙道案、大寮機廠舊振南和享溫馨案。圖為大...
高捷公司拓展多元營收，已完成開發南機廠草衙道案、大寮機廠舊振南和享溫馨案。圖為大寮機廠享溫馨。 圖／高捷公司提供
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此外，高捷今年持續拓展多元營收，除已完成開發的南機廠草衙道案、大寮機廠舊振南和享溫馨案，北機廠也有高醫附設岡山醫院和小樽宴會餐廳正在開發，高醫附設岡山醫院預計今年動工，2020年啟用；小樽宴會餐廳預計今年開幕。

高捷公司也接下高雄公共腳踏車、屏東公共腳踏車的維運案，及淡海輕軌操作、維運；並持續與日本東京地鐵、京福地鐵、江之電合作，吸引日客旅遊搭乘，8日與江之電延簽觀光協定，預計6月再加入京福地鐵。

高雄捷運通車10年轉虧為盈，高捷公司也持續拓展多元營收，岡山的北機廠周邊土地有高...
高雄捷運通車10年轉虧為盈，高捷公司也持續拓展多元營收，岡山的北機廠周邊土地有高醫附設岡山醫院和小樽宴會餐廳案正在開發。 圖／聯合報系資料照片
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高捷公司2月取得國家通訊傳播委員會核發的「市內、國內長途陸纜電路出租業務」特許執照，是首家跨足第一類電信業軌道運輸業者，可出租纜線給各家電信業者。適逢通車10周年，今年將舉辦行銷活動，並推出紀念商品。

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