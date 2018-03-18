搭乘多了 高捷日運量拚18.3萬人次
高捷公司去年財報盈餘約4600萬元，今年營運仍以盈餘4600萬元為目標，去年平均日運量為17萬4726人次，較前年增1.3％，隨著衛武營藝術文化中心等建設開幕，今年日運量目標18.3萬人次。
高捷去年結算財報盈餘約4600萬元，其中運輸收入占64%，附業及開發收入12%、工程收入12%、勞務及其他收入12%，今年仍以盈餘4600萬元為目標。在運輸本業部分，去年日均運量17萬4726人次，今年目標力拚18.3萬人次。
此外，高捷今年持續拓展多元營收，除已完成開發的南機廠草衙道案、大寮機廠舊振南和享溫馨案，北機廠也有高醫附設岡山醫院和小樽宴會餐廳正在開發，高醫附設岡山醫院預計今年動工，2020年啟用；小樽宴會餐廳預計今年開幕。
高捷公司也接下高雄公共腳踏車、屏東公共腳踏車的維運案，及淡海輕軌操作、維運；並持續與日本東京地鐵、京福地鐵、江之電合作，吸引日客旅遊搭乘，8日與江之電延簽觀光協定，預計6月再加入京福地鐵。
高捷公司2月取得國家通訊傳播委員會核發的「市內、國內長途陸纜電路出租業務」特許執照，是首家跨足第一類電信業軌道運輸業者，可出租纜線給各家電信業者。適逢通車10周年，今年將舉辦行銷活動，並推出紀念商品。
留言