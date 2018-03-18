高雄交通打團體戰 6合1月票8月推出

2018-03-18 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



高雄捷運預計將在8月推出「6合1」月票，預計每日可為高捷增加至少5000人次運量。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

高雄捷運今年通車10周年，票卡將有重大變革，高捷透露，將結合各運具打「團體戰」，預計8月推出全台首張結合「高捷、輕軌、公車、渡輪、公共腳踏車、計程車」的6合1月票，吸引更多人搭乘大眾運輸出門。

高雄捷運月票最早在6年前推出，當時推出高捷加公車的通勤及學生月票，盼藉月票折扣，吸引上班族和學生搭乘，衝高運量，但是3年前一度因為不堪成本負荷取消，直到近年營收好轉，今年3月再度恢復同類型月票，甚至多了輕軌可搭。

高捷公司今年3月恢復「捷運、公車」2合1月票，學生1400元、一般1600元，另再加200元，就能升級首度推出加入輕軌的「捷運、公車、輕軌」3合1月票。

高捷公司說，今年8月月票將「超進化」，預計推出全台首張結合「高捷、輕軌、公車、渡輪、公共腳踏車、計程車」的6合1月票，不但運具種類最多、也是首次納入計程車的月票。至於各運具優惠形式，高捷公司正與業者洽談中。

高捷公司表示，6合1月票，源自交通部推動的公共運輸行動服務（MaaS，Mobility as a Service）計畫，盼藉多元運具整合提升公共運輸使用率，減少私人運具；該計畫由中冠得標，再委託有經營捷運、輕軌和公共腳踏車經驗的高捷公司執行。 「6合1」月票8月將推出，幾乎包辦了高市各種大眾運具。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

高捷表示，6合1月票幾乎包辦了高市各種大眾運具，目前正與各業者商量規劃中，價格尚未決定，計程車部分預計將和台灣大車隊、中華衛星車隊合作。該卡也預計納入停車場月票功能，預計每天可為高捷增加至少5千人次運量。

此外，高捷在「日票」部分也有所突破，原推出以日計算的一日、二日票，今年4月3日預計再首推「計時型」的一、二日票，有別於以往須從零時起算的日票，計時型票卡以時為單位，乘客可以依需求決定開卡時間，在24或48小時內有效。