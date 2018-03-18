縮減技綜高數學轉銜落差 開放補償性選修或補救教學

2018-03-18 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



教育部今天召開課審會審議大會，完成審議國小暨普高、技高及綜高等數學課綱草案。教育部力推將計算機融入課程教學中，課審會已達成共識，鼓勵師生從國中起採用，國小則不設限。至於大考中心日前研擬開放考生攜帶計算機進入大考會場，國教署署長邱乾國表示，仍待進一步確認是否實施，以及相關規範是否納入課綱中。

課審會上周審議數學課綱有關時間分配、核心素養、學習重點等項目。有委員認為，綜高及普高的課程規劃有落差，綜高較容易，普高較難，不利綜高一年級升二年級後銜轉普通高中課程，要求微調。研修小組認為，若刪減普高課綱，恐造成學生學習不完整，若增加綜高課綱內容，恐對學生造成壓力。今天開會決議將依照草案研擬方向進行。

邱乾國表示，綜合高中的數學課程規劃，與普通高中內容有落差，導致學生轉銜不易，為避免綜高選讀普高，產生學習落差，因此將請研修小組製作學習差異對照表，再以補償性選修，或補救教學等方式，由學校評估開課，綜高學生若升普高時，發現有部分單位沒學過，就可透過修課補足差異。

此外有委員反映，在國中課綱草案中，國三部分納入高中的三角函數等概念，恐加深學生對數學的恐懼，最後委員表決過半同意刪除，僅保留直角三角比等基礎概念。邱乾國表示，為幫助學生打好基礎，國中階段應避免出現數學符號，著重在教學生基本核心概念。另外原本草案中，要求計算機使用應從國中開始，國小以下不得使用，考量教學需求，國小也將取消限制。

針對計算機是否開放攜帶進入大考會場？邱乾國表示，課綱草案中有文字明訂：全國性測驗評量宜參考國際類似考試，准許學生攜帶標準型計算機進入考場，用於做答。不過有委員質疑課綱中是否需要陳述，擔憂恐涉及事務運作，決定後續再討論。