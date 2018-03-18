對智障生掐脖重擊胸口 體罰師竟稱「因為愛所以打你」

2018-03-18 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



去年5月，國立戲曲學院教師飛踢學生的畫面，喚醒是社會大眾檢視校園體罰的嚴重問題。其實校園體罰案例屢見不鮮，2015年曾有學生因離開教室撿紙，遭教師「掐脖」怒罵；另有國小教師將學生高舉過頭摔到地面；甚至有國中教師毆打中度智障學生後，哄騙學生「我是因為愛你才打你」，人本基金會盤點近來校園體罰案例，駁斥這些「以愛之名」的不當管教。

2015年11月，某新北市國小盧姓教師，因為一名學生的紙張飛落一樓，跑下樓撿拾，卻被盧師不分青紅皂白怒罵：「為什麼把東西丟下去！」，並連呼他6個巴掌，之後又從背後掐住該生脖子，並且揚言：「不要以為我打你會怎樣，我只要跟你媽道歉就好了」，甚至對著全班說，「這就是沒爸爸的孩子」。之後該師雖被記1支小過並調離原班級，但學生心中已留下陰影。

去年底，桃園市一名國小教師為處罰學生嬉鬧，竟掐學生脖子，甚至高舉過頭長達3到4秒，直到該生返家感到不適，問媽媽「脖子的骨頭怎麼會移動？」，家長起疑追問後，體罰事件才曝光。之後該案送到桃園市政府，確認該師有「不當管教行為」，遭記申誡一支。

校園體罰除出自師生之間的一時衝突外，部分教師甚至有長期體罰「習慣」，2012年9到11月，一名國中趙姓導師經常毆打甚至腳踹一名中度智障生，隔年1月，該生又因為動作慢，被趙師推倒在地，甚至將他的手反折壓制在地，直接坐他背上，該生的母親曾要孩子向老師說「他有心臟病，不要打胸口」，該師卻回答「關我什麼事」。

某次回家，該生母親發現孩子的脖子有勒痕，馬上拍照蒐證，該生到校告訴趙師：「媽媽有拍照」，沒想到該師竟然態度180度大轉變，委婉告訴該生：「我是因為愛你才會打你。」連哄帶騙下，該生最後聽話地將照片刪除。未料同年9月，該師再度對學生掐脖、重擊胸口、經診斷為肋骨軟骨炎；最可惡的是，嚴重體罰次數至少達4次，學校均回應查無此事。

人本文教基金會執行長馮喬蘭表示，智能障礙的學生在表達上有困難，不過法院在裁定時，竟然以「前後說詞不一」、「難還原事發經過」等理由，不願給家長及孩子一個公道。更可悲的是，許多涉及體罰的教師，並沒有因不適任就離開教育現場，甚至還允許提早申請退休，領退休金去享受人生。