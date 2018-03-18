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偏頭痛難治 吃堅果蔬菜有助控制

2018-03-18 16:10中央社 台南18日電

奇美醫學中心今天在台南市立文化中心舉辦偏頭痛病友聯誼活動，醫師指出，台灣至少有150萬人受偏頭痛所苦，但很難根治。適量攝取堅果及蔬菜類食物，有助降低發作頻率。

奇美醫學中心全人醫療科主任暨神經內科主治醫師林高章表示，世界衛生組織將偏頭痛定為20大失能疾病，病人生活品質下降，生產能力減少。曾因嚴重頭痛掛急診者，約占頭痛患者20%。有的病人經電腦斷層檢查好幾次都正常，反而擔心是否仍有未查覺的疾病潛伏。

林高章表示，偏頭痛機轉複雜，由於生物訊號異常，傳遞至三叉神經核及下視丘，產生一連串的生理異常症狀。嚴重者甚至提高中風、自殺機率，全世界都在尋找更好的治療方式。

他說，衛福部於2017年通過肉毒桿菌素可用於治療慢性偏頭痛，但健保署尚未核價，病人的負擔較大。另外，也有國際性大型研究臨床發現，阻斷一種抑鈣素基因，可減少偏頭痛發作頻率，但療法可能要幾年後才會引進台灣。

林高章指出，文獻上有一些預防偏頭痛及降低發作頻率的方法；包括透過太極等放鬆身體的運動，喝水及飲食控制。建議可攝取含維生素B2或鎂離子的食物，如堅果類、酵母類、蔬菜類，並減少醃漬類及含味精食品。有些具過敏體質的人，還應避免吃巧克力、起司、及柑橘類水果。

奇美醫學中心今天在台南市立文化中心舉辦偏頭痛病友聯誼活動，醫師指出，台灣至少有1...
奇美醫學中心今天在台南市立文化中心舉辦偏頭痛病友聯誼活動，醫師指出，台灣至少有150萬人受偏頭痛所苦，但很難根治。適量攝取堅果及蔬菜類食物，有助降低發作頻率。圖／ingimage
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