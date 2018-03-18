偏頭痛困擾你嗎？現有新藥帶給患者希望

2018-03-18 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



你有偏頭痛嗎？國內患者預估超過150萬人，醫師表示目前已有新藥出現，但尚未引入國內，為長期被疼痛困擾的患者帶來希望。

奇美醫學中心全人醫療科主任、也是台灣頭痛學會理事長林高章表示，常常會被問到「醫師我是不是腦裡長東西？」「我為甚麼常常發作…？」頭痛不是不會好，但可能偶爾還是會再發作，必須好好配合飲食、減少壓力、注意睡眠、運動，才能減少發作。

他表示，有頭痛問題甚至會嚴重到要掛急診的患者，約占頭痛患者20%，有的病人電腦斷層檢查好幾次都正常，反而擔心是否仍有未查覺的疾病潛伏著，整天緊張兮兮。

他表示，世界衛生組織將偏頭痛定為20大失能疾病，病人生活品質下降，生產能力減少，時常請假造成公司排班困難。偏頭痛機轉複雜，由於生物訊號異常，傳遞至三叉神經核及下視丘，產生一連串的生理異常症狀，嚴重者甚至提高中風、自殺機率、因此目前全世界都一直在尋找更好的治療。

台灣患有偏頭痛的成年人至少150萬人，如果包含青少年及兒童，數目可能不只如此。因此衛福部於2017年通過肉毒桿菌素可用於治療慢性偏頭痛，讓治療出現一線曙光，目前健保署尚未核價，因此多數醫療院所都讓病人自費。

標準劑量約155u，分散注射在頭部四周，依目前自費行情每次約需2-4萬元不等，對病人是個負擔，而且每3-6個月需再注射一次以避免復發。由於它經由美國及台灣FDA核准其適應症，對部分病人確實是個福音。