天氣好民眾外出踏青 周二又要變天

2018-03-18 15:10 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



今天東北季風減弱，各地都是晴朗穩定的好天氣，北部白天氣溫達27度左右，中南部甚至上看30度的高溫；不少民眾把握舒適宜人的好天氣出遊，台北彩虹河濱公園內碧綠草地上，有民眾在樹蔭下搭起帳篷休憩，享受愜意的假日時光。