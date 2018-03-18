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天氣好民眾外出踏青 周二又要變天

2018-03-18 15:10聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

今天東北季風減弱，各地都是晴朗穩定的好天氣，北部白天氣溫達27度左右，中南部甚至上看30度的高溫；不少民眾把握舒適宜人的好天氣出遊，台北彩虹河濱公園內碧綠草地上，有民眾在樹蔭下搭起帳篷休憩，享受愜意的假日時光。

氣象局表示，明晚起至下周二有一波鋒面通過，將轉為有雨天氣，22日、23日則受大陸冷氣團影響，中部以北低溫下探11度，冷暖交替之際，提醒民眾注意天氣變化。

溫暖舒適的好天氣，吸引民眾到市區近郊出遊。記者侯永全／攝影
溫暖舒適的好天氣，吸引民眾到市區近郊出遊。記者侯永全／攝影
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民眾在樹蔭下搭起帳篷用餐，享受愜意的假日時光。記者侯永全／攝影
民眾在樹蔭下搭起帳篷用餐，享受愜意的假日時光。記者侯永全／攝影
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