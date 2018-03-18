2018 113K台灣鐵人三項 加、波選手稱王封后

2018-03-18 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



「2018 Sinox IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際邀請賽」今天進行113公里賽程，加拿大籍選手Cody BEALS在職業男子組稱王，波蘭籍女將Agnieszka JERZYK在職業女子組封后，台東縣長黃健庭在終點迎接男、女子組前三名選手並頒發獎牌、噴香檳慶祝；台灣選手成績最好的是張團畯在職業男子組獲得第6名。

「2018 Sinox IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際邀請賽」選擇風光明媚、氣候宜人的台東縣舉辦，這是Sinox IRONMAN 70.3 鐵人三項國際邀請賽連續第九年在台灣舉辦，也是台東縣連續第三年承辦這項國際賽事。

今天清晨6點，賽程在台東市森林公園活水湖登場，由台東縣長黃健庭、台灣鐵人三項公司董事長林澤浩、喜來登桂田酒店總經理林致偉等人鳴槍開賽，選手必須完成游泳1.9公里、自行車90公里、路跑21.1公里，賽事全長計113公里。