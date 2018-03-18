2018 113K台灣鐵人三項 加、波選手稱王封后
「2018 Sinox IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際邀請賽」今天進行113公里賽程，加拿大籍選手Cody BEALS在職業男子組稱王，波蘭籍女將Agnieszka JERZYK在職業女子組封后，台東縣長黃健庭在終點迎接男、女子組前三名選手並頒發獎牌、噴香檳慶祝；台灣選手成績最好的是張團畯在職業男子組獲得第6名。
「2018 Sinox IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際邀請賽」選擇風光明媚、氣候宜人的台東縣舉辦，這是Sinox IRONMAN 70.3 鐵人三項國際邀請賽連續第九年在台灣舉辦，也是台東縣連續第三年承辦這項國際賽事。
今天清晨6點，賽程在台東市森林公園活水湖登場，由台東縣長黃健庭、台灣鐵人三項公司董事長林澤浩、喜來登桂田酒店總經理林致偉等人鳴槍開賽，選手必須完成游泳1.9公里、自行車90公里、路跑21.1公里，賽事全長計113公里。
比賽結果加拿大Cody BEALS以3小時46分38秒成績率先抵達終點，在職業男子組封王；波蘭籍女將Agnieszka JERZYK以4小時21分20秒，在職業女子組稱后。至於台灣職業好手張團畯以3小時58分55秒奪下職業男子組第6名、謝育宏以4小時18分31秒獲職業男子組第11名、楊志祥以4小時28分4秒獲職業男子組第22名。
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