阿美族人相撲「米得路」 傳承百年花蓮重現

2018-03-18 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



全台僅剩花蓮縣安鄉仍保存著百年的傳統「米得路」祭儀活動，是早期阿美族祖先們為培養年輕人這項格鬥技巧，鍛鍊身體以禦外敵，但隨著時代變遷，這項傳統文化逐漸式微，花蓮縣吉安鄉公所今天舉辦阿美族米得路（Mitelu）摔角培訓研習，重現這項重要的傳統文化，並能藉此繼續傳承。

捕鳥、捕魚、相撲及豐年祭是阿美族人的4大傳統，其中阿美族人稱相撲為「米得路」或「馬拉勒夫」，近年僅剩老一輩族人依循傳統，青年人才嚴重斷層，因此吉安鄉公所3年來每年3月辦理辦理阿美族米得路（Mitelu）摔角培訓研習，邀請耆老親自示範米得路技巧和禁忌，盼將阿美族重要傳統傳承下去。

比賽過程中，只要將對手推出圈外，就算獲勝，娜荳蘭部落的老、中、青3代10餘名選手，褪去衣物換上丁字褲下場體驗這項傳統運動，選手運用低重心及巧勁，一把抓住對手褲頭，使勁一拉，讓對手失去平衡跌倒奪得勝利，精彩表演讓在場族人驚呼連連。

根據族人說法，早期進行米得路競賽之前，相撲選手都得遵守不能行房、不能吃蔬菜禁忌。阿美族的相撲選手穿丁字褲在土俵上撒鹽競技，與日本相撲類似，因此一般認為，原住民的相撲應是學習日本人而來。