生前最後專訪／李敖：我罵人養生 能證明對方王八蛋

2018-03-18 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



作家李敖過世，聯合晚報去年2月獨家訪問李敖談病況，是他生前最後一次接受媒體專訪。當時他笑語不斷，稱罵人就是他的養生之道，「我是靠證據罵人，我能證明對方是王八蛋」。

李敖一生作品眾多，包括《傳統下的獨白》、《醜陋的中國人研究》、《胡適研究》、《蔣介石研究》等李敖大全集共40冊等。香港作家馬家輝感嘆，他去年到李敖家裡拜訪，李敖還說要訪問50位人生中的朋友和敵人，豈料後來李敖就一直住院。

李敖在去年聯合晚報專訪時說，他罵人罵了一輩子，如今卻覺得「努力都是空的」。他說，在台灣住了68年，為台灣花很多時間，把自己做小了，現在深感台灣已沒有希望，「台灣關著門這麼小，以前被蔣介石騙，現在被民進黨騙，但以前人們還可渾水摸魚，現在年輕人連魚都摸不到，民進黨要負最大責任。」

李敖當時說，民進黨起來後，大家期待它擊敗國民黨，事實上，民進黨根本是小型國民黨。他感嘆，台灣的前途只剩向美國高價買武器，馬英九執政時已買武器買到最高點，現在蔡英文還要跟美國總統川普買，美國會像台果汁機一樣榨乾台灣，最後把台灣賣掉。

當時李敖談他計畫中的李敖大全集共85冊，稱將是人類末代最厚的紙本書，書中也會貫徹他說真話的個性，「每次我一出現，就證明別人是假的，大家都躲我遠遠的。」他說，曾有人指他不管對誰，都是個人跟團體鬥爭，怎鬥得過？他想想也是，他對碰過的人、團體沒一個不罵，別人都佩服他，但不喜歡他。