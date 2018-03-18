黃昏之戀受挫? 李敖為何沒續成大全集85冊

2018-03-18 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



作家李敖過世，聯合晚報去年2月獨家訪問李敖談病況，是他生前最後一次接受媒體專訪。當時李敖說，醫師說他只剩3年可活，「我的人生要收尾了」，要加緊出集他計畫中的李敖大全集85冊；可嘆1年後，李敖已過世。

李敖當時表示，他罹患惡性腦瘤，剛接受電療並配合標靶藥物治療。但他在訪談中精神很好，也不忘開玩笑，笑說不開刀，是因為怕「開刀開壞，破壞我這國寶」，還說因為生病，他要收斂每天工作16小時的習慣，改成每天工作15小時。

李敖2003年曾患攝護腺癌，抗癌成功；2015底因感冒導致肺炎，一度危急，最後化險為夷。2016年他左腿走不動路，原以為是人老了肌力減弱，就醫後發現是腦部長了惡性腫瘤，影響指揮神經的功能，才導致左腿無力。

去年李敖接受專訪時指出，他最掛心的，就是要將60歲時已出版40冊的李敖大全集繼續完成85冊的目標，表示他內容幾乎都已完成，有42冊是因校對、印刷、經費問題遲未動工，另有3冊撰寫中。

他當時指出，他這3本新書會集中探討中國文化與近代史，一本探討中國人思考問題的模式，為何會有過年、中醫等，要把中國人的思考毛病揪出來；一本探討近代中國為何能變強國；一本要重新定位中文，「我要告訴大家什麼是好的中文，火星文很爛。」