李敖為誰哭泣? 初戀女友出書形容他的愛細緻柔和

2018-03-18 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



甫辭世的才子李敖，一向給人嘻笑怒罵、遊戲人間的形象。然而在她初戀女友王尚勤(李敖女兒李文之母)的眼中，大學時代的李敖是充滿理想的文藝青年。王尚勤曾出版回憶錄「李敖為誰哭泣？」，回憶兩人的愛情故事。她指出，年輕時代的李敖也有「彈淚」的柔情，給她的愛情「細緻柔和」。她也是李敖歷任女友中，唯一一位出書談兩人感情者。

王尚勤是「野鴿子的黃昏」作家王尚義之妹。王尚勤在書中指出，1960年代的台大校園有一批「才子型」的窮學生，「苦悶青年」王尚義、「憤怒青年」李敖都是其中一員，兩人也結成莫逆。王尚勤與李敖在公車上相識，因王尚義而有更深入的交往。

但王尚義並不贊同王尚勤與好友李敖的交往，還勸妹妹不要陷得太深。因為李敖曾發表一些反對婚姻制度的言論，讓他擔心不已。在王尚義的作品「野百合花」中，形容李敖是「享樂主義者」、「不羈的才子」，「有錢時揮金如土，窮起來可以餓肚子」。他說李敖「感情上受過創痛，這創痛使他否定愛情、否定女人的靈性」，「有勇氣，但缺乏責任」。

王尚勤則形容李敖的出現，「像一股洪流在我生活的海洋裡泛濫」，卻讓她的朋友、親人從此視她為「異端」。她說李敖「細致、柔和的愛情裡，讓人迷惑、讓人捉摸不定」。

李敖與王尚勤交往、同居兩年多後，王尚勤便赴美留學，李敖為此哭了一整晚。王尚勤認為，當時27歲的李敖「只相信眼前的、抓得住的」，不肯給她未來的承諾。在「來來來、來台大，去去去、去美國」的年代，王所有的同學都出國；李敖卻認為學文的「留在台灣比較有前途」，說自己「說不定能寫出一本像世界名著一樣的書」，拒絕跟她同去美國。事實證明，李敖的選擇是對的。

王尚勤到了美國發現懷孕，李敖原本不贊同生下孩子，王尚勤卻因美國法律不容墮胎、生下一個女兒，這就是李文。據說李敖得知李文誕生時，感動得淚流滿面。

李文三歲時，王尚勤帶她返台、一度暫住李敖家中，也有破鏡重圓的想法。不久卻發現李敖已有一名影星女友，只得攜女搬回娘家。不久後，王尚勤返美繼續學業，李文則交由母親養育。當時李敖還上演一場「搶嬰記」。某天，他和弟弟李放約了王母抱李文前來相會，趁李敖與李母聊天時，李放將李文抱上計程車急駛而去。

王尚勤曾出版「王尚義和他所處的時代」一書，回憶1960年代的台大校園生活。她受訪時表示，王尚義、李敖等人在大陸念完中學後才來台灣，受過中式傳統教育的他們與台灣社會格格不入，對彼岸的中國滿懷眷戀嚮往。當時的李敖總身穿長袍、帶金邊眼鏡，特立獨行的穿著與行為，其實是對現實不滿的一種反抗。