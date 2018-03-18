原民大未來計畫 助偏鄉童尋根

2018-03-18 13:08 中央社 台中18日電



政府資源有限，民間愛心無窮，國際扶輪社3462地區今年將推動原民大未來計畫，教導新住民之子煮越南菜，說越南話，帶孩子回越南，認識媽媽的家鄉，幫助偏鄉孩子看見未來。

國際扶輪社3462地區創區首屆年會今天在台中葳格國際會議中心登場，馬來西亞的菲立普張代表國際扶輪社長到台中祝賀，地方社友出動6部重機和勞斯萊斯轎車盛大歡迎，台中市長林佳龍、社會局長呂建德也到場致意。

3462地區總監謝明憲表示，今年將推動原民大未來計畫，中部共15個扶輪社參與，認養15所偏鄉國小1年，比如教導新住民之子煮越南菜、說越南話。

謝明憲指出，上月還帶6名孩童回越南，認識媽媽的家鄉，透過企業社團力量，助偏鄉孩童看見未來。新二代們也表示，到媽媽的故鄉尋根，對媽媽的國家更認識也更認同。

呂建德表示，配合新南向政策，原民大未來計畫可幫助新移民之子了解媽媽的故鄉文化，未來可作為台商前進東南亞發展的種子，他們可擔任中間幹部，幫助台商更快了解當地的語言、社會、經濟等在地文化。

謝明憲指出，扶輪社是國際性服務社團，集結各行各業傑出企業人士，透過世界性聯誼，增進國際間了解並致力親善和平，台灣不只能積極參與世界公益，在與各國互動中，台灣更因此被世界看見。