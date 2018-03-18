國家公園去年遊客數 太魯閣擊敗墾丁居冠

2018-03-18 12:37 中央社 台北18日電



墾丁國家公園自民國99年以來，遊客數一直居所有國家（自然）公園之冠，不過，根據內政部最新統計，去年太魯閣國家公園遊客465萬人次最多，擊敗墾丁國家公園。

截至去年底，台灣共有墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門、東沙環礁、台江及澎湖南方四島等9座國家公園，及1座國家自然公園（壽山國家自然公園）。

內政部統計，民國106年國家（自然）公園遊客2185萬人次，以太魯閣國家公園465萬人次占21.29%最多、陽明山國家公園459萬人次占21.02%次之、墾丁國家公園438萬人次占20.04%居第3，三者合占62.35%。

最近3年國家（自然）公園遊客，從104年2872萬人次最高峰，逐年遞減，105年2291萬人次，106年降為2185萬人次。

進一步分析，106年各國家（自然）公園合計遊客人次較105年減少106萬人次、減少4.64%，其中墾丁、玉山、台江、雪霸及澎湖南方四島國家公園遊客人次均呈減少，並以墾丁國家公園減少146萬人次、減少24.94%最多。

陽明山、太魯閣、金門、東沙環礁國家公園及壽山國家自然公園遊客人次都增加，而以陽明山國家公園增加27萬人次、增加6.27%最多。

根據內政部統計，墾丁國家公園遊客從民國99年的634萬人次，逐年攀升到103年的824萬人次最高峰，104年降為805萬人次後，一路下滑至105年的583萬人次；雖然旅客逐年下降，但墾丁仍是所有國家（自然）公園旅客數之冠。不過，墾丁國家公園106年降至438萬人次，已被太魯閣465萬人次超越。