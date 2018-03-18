油價連2跌 汽柴油19日再降1角

2018-03-18 13:00 中央社 台北18日電



中油公司今天公布，根據中油浮動油價機制計算，19日凌晨零時起，國內各式汽柴油每公升零售價將調降新台幣0.1元。

19日凌晨零時起，92無鉛汽油每公升為26元，95無鉛汽油每公升為27.5元，98無鉛汽油每公升為29.5元，超級柴油每公升23.8元；中油連續兩週降價幅度為新台幣0.3元。